Trentuno anni di storia, mare e tradizione. Il Palio dell’Arca di San Teodoro torna a rinnovare uno degli appuntamenti più identitari delle Feste Patronali di Brindisi, rievocando attraverso una spettacolare gara remiera la leggenda del recupero delle reliquie di San Teodoro d’Amasea.

La 31ª edizione della manifestazione si svolgerà venerdì 4 settembre alle ore 21.30, nello specchio d’acqua antistante la Scalinata Virgilio, sul Lungomare Regina Margherita, organizzata dall’Asd “Vogatori Remuri Brindisi”, in collaborazione con l’Arcidiocesi Brindisi-Ostuni e il Comune di Brindisi, nell’ambito delle Feste Patronali. Dal 1995 il Palio rappresenta un appuntamento capace di coniugare memoria e contemporaneità, valorizzando una storia profondamente legata alla città e al suo rapporto con il mare.

Una sfida tra i rioni sulle imbarcazioni della tradizione

Anche quest’anno la competizione vedrà affrontarsi, in maniera simbolica, il Rione Sciabiche e il Villaggio Pescatori. La sfida si disputerà sulle lance e sui tradizionali “schifarieddi”, le caratteristiche imbarcazioni utilizzate dai pescatori brindisini. A scendere in acqua saranno i Vogatori Remuri, reduci dalla vittoria nell’ultimo Meeting nazionale “Trofeo dell’Adriatico e del Mar Ionio”. La formula della gara è pensata per regalare al pubblico ritmo ed emozione: il via sarà dato dalla Scalinata Virgilio, da dove i partecipanti correranno verso le imbarcazioni per dare inizio a una spettacolare competizione a staffetta.

La storia raccontata attraverso la gara

Ad accompagnare il pubblico nella serata saranno Don Mimmo Roma, amministratore parrocchiale della Cattedrale di Brindisi, e il docente universitario Teodoro De Giorgio, che offrirà un approfondimento storico sulla figura del Santo e sulla leggenda alla base della manifestazione. La conduzione dell’evento e la cronaca in diretta della gara saranno affidate al giornalista Nico Lorusso.

Il Palio dell’Arca: la leggenda che arriva dal mare

Alla base del Palio c’è una leggenda popolare ambientata nel 1225. Si narra che una nave veneziana, proveniente da Euchaita, in Oriente, trasportasse le reliquie di San Teodoro d’Amasea, soldato romano e martire della Chiesa cristiana. Durante il viaggio, inseguiti dai Turchi e nel timore che le spoglie del Santo potessero essere razziate dai pirati, i marinai veneziani avrebbero abbandonato al largo del porto di Brindisi una zattera con l’urna contenente le reliquie. Fu allora che alcuni pescatori brindisini si lanciarono in mare per recuperare il prezioso carico. Remando con grande forza, ciascuno cercò di raggiungere per primo l’urna. Una volta rientrati nel porto, i pescatori consegnarono le reliquie all’arcivescovo Gerardo. L’urna venne quindi custodita in una cassa di legno rivestita da lastre d’argento e portata in processione fino alla Cattedrale.

È da questa storia, sospesa tra memoria e leggenda, che nasce il Palio dell’Arca: una manifestazione ideata per riportare in vita, attraverso il gesto antico della vogata, uno dei racconti più suggestivi della tradizione brindisina.

Durante la manifestazione, sarà presente in mare un equipaggio di giovani vogatori appartenenti all’Istituto nautico “Carnaro” di Brindisi.

Le attività dei Remuri sono rese possibili grazie a Cantiere Danese, Comune di Brindisi, Marina di Brindisi, Marina di Brindisi Club, Lega Navale Italiana – Sezione di Brindisi, Capitaneria di Porto di Brindisi, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Recurrent Energy e Ristorante Il Porticciolo.

Fondamentale anche il supporto degli sponsor che affiancano durante tutto l’anno i Vogatori Remuri Brindisi ASD: Cattolica Assicurazioni – Agenzia di Brindisi Centro di Alessandra Bove, Marea Seaside Experience (sponsor di maglia), Brunda Pizzeria, Schiuma – Birreria di Mare, Edil Rollo, Studio Quarta, Typico, La Concordia, Lido Santa Lucia, Pellegrino Edilizia, Alimentari Luciano, Azienda Agricola Iaia Cosimo e Sapido – Ad un morso dal mare.

Un ringraziamento speciale va a Brindeasy e BrindiAmo, partner dell’iniziativa.