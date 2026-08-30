Mattinata movimentata all’ospedale Perrino di Brindisi, dove un paziente ha provocato momenti di forte apprensione nel reparto di Pneumologia. L’episodio è avvenuto intorno alle 8.30 di oggi, domenica 30 agosto, quando l’uomo, in evidente stato di agitazione, ha iniziato a comportarsi in modo minaccioso nei confronti delle persone presenti, impugnando un taglierino.

La situazione è stata infine riportata alla calma grazie all’intervento coordinato della vigilanza e dei Carabinieri, evitando che l’episodio potesse avere conseguenze più gravi.

A dare l’allarme è stato il personale sanitario, che ha immediatamente richiesto l’intervento degli addetti alla vigilanza. Le guardie giurate sono arrivate rapidamente nel reparto e si sono trovate a gestire una situazione particolarmente delicata.

L’uomo continuava infatti a tenere in mano la lama e a minacciare chi si trovava nelle vicinanze. In attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine, gli operatori della vigilanza sono riusciti a contenerlo e a mantenerlo in una zona separata del reparto, evitando che potesse raggiungere gli altri pazienti o il personale.

I Carabinieri sono arrivati al Perrino poco dopo e hanno assunto la gestione dell’emergenza, riuscendo a bloccare il paziente e a togliergli il taglierino.

L’episodio, per fortuna, non ha provocato feriti. Restano però i momenti di paura vissuti da medici, infermieri, pazienti e dagli altri presenti nel reparto.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo sarebbe una persona caratterizzata da alcune fragilità. Saranno gli accertamenti a stabilire con maggiore precisione quanto accaduto e le ragioni che hanno determinato il comportamento del paziente.