In vista delle prossime elezioni amministrative, anche il mondo civico di Fasano comincia a organizzarsi e a definire proposte, identità e percorsi. In questo scenario si inserisce Fasano al Centro, movimento che intende partecipare al confronto politico cittadino con una propria precisa identità e con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un serio progetto di cambiamento e di evoluzione del territorio.

A coordinare il movimento è Gianluca Lacirignola, da tempo attivo nel mondo dell’associazionismo, una laurea in Scienze della Comunicazione – Digital Marketing, ha inoltre conseguito un Master in Digital Graphic Design, un percorso formativo che unisce comunicazione, strategie digitali e progettazione grafica, insieme alla volontà di mettere competenze, esperienza e idee al servizio di un progetto capace di dare a Fasano nuove prospettive di crescita.

«Il primo elemento dal quale vogliamo partire – afferma Lacirignola – è la costruzione di una proposta programmatica seria, credibile e concretamente realizzabile per Fasano. Riteniamo necessario individuare le priorità della città, comprendere quali siano le criticità che ne rallentano la crescita e indicare con chiarezza quei punti sui quali imprimere un vero cambio di passo. Fasano possiede potenzialità enormi e ha bisogno di una visione capace di trasformarle in opportunità di sviluppo, servizi migliori e qualità della vita».

Un percorso che Fasano al Centro vuole caratterizzare attraverso un metodo preciso, fondato sul confronto con cittadini, categorie produttive, associazioni, professionisti, giovani e realtà sociali.

«Viviamo una stagione nella quale troppo spesso il dibattito pubblico viene trascinato verso contrapposizioni esasperate e posizioni estreme. Noi crediamo, invece, che soprattutto a livello locale la politica debba recuperare il valore della moderazione, della concretezza e della responsabilità. Moderazione non significa assenza di coraggio o rinuncia alle proprie idee: per noi è conoscere ciò che si vuole costruire, avere la capacità di confrontarsi e trovare le soluzioni migliori nell’interesse della comunità. Una città non si amministra attraverso gli slogan, ma con programmazione e capacità di decidere».

Ad affiancare il coordinatore sarà il Comitato direttivo di “Fasano al Centro”, composto da Francesco Calandrella, Rossana Carbonara, Gianni Ancona, Arcangelo Zaccaria, Massimo Marino, Impero Mattia Gentile e Vito Cofano.

«La nostra idea – prosegue Lacirignola – è quella di un movimento aperto, capace di ascoltare e soprattutto di elaborare proposte. Dobbiamo ragionare sul funzionamento della macchina amministrativa, sulla semplificazione dei rapporti tra Comune, cittadini e imprese e sulla capacità dell’Ente civico di intercettare risorse e trasformarle rapidamente in interventi concreti».

Particolare attenzione sarà dedicata allo sviluppo economico e alla valorizzazione delle diverse anime del territorio: «Fasano deve riuscire a mettere a sistema le sue straordinarie risorse. Turismo, agricoltura, commercio, artigianato, imprese, cultura, paesaggio e patrimonio identitario non possono essere considerati compartimenti separati. Occorre creare connessioni, sostenere chi produce e investe, favorire nuova occupazione e rendere il territorio sempre più competitivo senza snaturarne l’identità. Allo stesso tempo dobbiamo occuparci della quotidianità delle persone: manutenzione, decoro urbano, mobilità, sicurezza, servizi sociali, attenzione alle famiglie, ai giovani e agli anziani sono questioni sulle quali si misura concretamente la qualità di un’amministrazione».

Lacirignola indica quindi con chiarezza il profilo politico e culturale che il movimento intende assumere: «Vogliamo creare un luogo permanente di confronto e rappresentare quell’area ampia di cittadini che chiede serietà, equilibrio, capacità amministrativa e una prospettiva di sviluppo concreta. Il confronto con tutte le forze disponibili a ragionare sui contenuti è per noi già aperto». In una Fasano in fermento per il prossimo appuntamento amministrativo, partiti, movimenti e realtà civiche iniziano a definire il proprio percorso e la nascita di Fasano al Centro rappresenta certamente un elemento di novità nel quadro politico cittadino.