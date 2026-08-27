Tra conferme e volti nuovi la stagione sportiva della Valtur Brindisi, alla seconda settimana di lavoro sul campo e in palestra, comincia a prendere sempre più forma.
I primi appuntamenti del precampionato sono previsti nelle prossime ore: scrimmage di apertura con Ruvo di Puglia giovedì 27 a porte chiuse e la seconda edizione della Valtur Cup contro Avellino domenica 30 agosto alle ore 20:30 a Ostuni, evento gratuito aperto al pubblico. Ingresso a partire dalle ore 19:30, presso il Palazzetto dello Sport “Vito Gentile” di Ostuni, fino ad esaurimento posti (circa 1100 a sedere).
Questa è la numerazione scelta dai giocatori biancoazzurri per l’annata sportiva 2026/2027, tra cui spiccano i cambi di numero di Andrea Cinciarini (in onore del 40esimo compleanno appena festeggiato), Gabriele Miani (dal 4 all’11) ed Ethan Esposito (dal 22 al 12). Conferme per Tommaso Fantoma (15) ed Edoardo Del Cadia che riprende possesso della n.10 indossata due anni fa.
#1 – Goffredo Errico
#3 – El Ellis
#7 – Lorenzo Caroti
#8 – Martino Mastellari
#9 – Riccardo Bolpin
#10 – Edoardo Del Cadia
#11 – Gabriele Miani
#12 – Ethan Esposito
#15– Tommaso Fantoma
#22 – JaCorey Williams
#40 – Andrea Cinciarini
Ufficio Stampa Valtur Brindisi