Il vescovo Vincenzo Pisanello invita l’intera comunità diocesana di Oria a partecipare alle celebrazioni che saranno presiedute da Sua Em.za il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, nella Cattedrale di Oria, il 29 e il 30 agosto 2026.

Sabato 29 agosto, alle ore 18:00, il cardinale Pietro Parolin presiederà la santa Messa per la chiusura della fase diocesana della causa di beatificazione del Servo di Dio mons. Alberico Semeraro, vescovo di Oria dal 1947 al 1978 e fondatore dell’Istituto delle Suore Oblate di Nazareth.

Domenica 30 agosto, alle ore 10:30, sempre nella Cattedrale di Oria, il cardinale Pietro Parolin presiederà il solenne Pontificale nella solennità di San Barsanofio, patrono della Città e della Diocesi di Oria.

La celebrazione del 30 agosto sarà trasmessa in diretta televisiva dall’emittente TeleDehon (canale 19).