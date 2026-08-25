Un viaggio nella memoria, nei luoghi e nelle emozioni di Brindisi attraverso le pagine di “Senza Francesca. Cronache dal porto dell’anima: i miei anni a Brindisi”, il libro di Francesco D’Aprile, sarà protagonista di un incontro in programma lunedì 31 agosto alle ore 18.30 presso le Tenute Lu Spada, in Strada comunale 14 per lo Spada n. 13, a Brindisi.

L’appuntamento, promosso nell’ambito dell’Appia Wine Club, porta il volume in un contesto particolarmente evocativo, quello delle vigne e della campagna brindisina, per una serata dedicata alla presentazione del libro e al dialogo con l’autore.

A confrontarsi con Francesco D’Aprile saranno Katiuscia Di Rocco, direttrice della Biblioteca Arcivescovile di Brindisi, Carmine Dipietrangelo, amministratore delle Tenute Lu Spada, don Cosimo Posi, parroco della chiesa San Giustino de Iacobis di Brindisi, e Mimmo Consales, giornalista.

Il titolo stesso del volume, “Senza Francesca, e il sottotitolo “Cronache dal porto dell’anima: i miei anni a Brindisi” richiamano una narrazione personale legata agli affetti, alla città e ai suoi luoghi, affidata alle parole e ai ricordi dell’autore.

L’incontro sarà anche l’occasione per intrecciare letteratura, memoria e territorio, in una serata in cui il racconto di Brindisi incontrerà uno dei suoi elementi più rappresentativi: la cultura del vino.

L’appuntamento è fissato per 31 agosto alle 18.30, presso le Tenute “Lu Spada”, in Strada comunale 14 per lo Spada n. 13, Brindisi.