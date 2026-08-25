Si terrà giovedì, 27 agosto, alle ore 18.30 nel Chiostro dei Domenicani la presentazione di “Officina matematica”, un nuovo progetto che rivoluziona metodo didattico e approccio all’apprendimento.

A fare da supporto un’App divertente e tutta da scoprire.

“Officina matematica” è un percorso interamente gratuito ideato da un gruppo di docenti e professionisti. Sarà articolato in incontri pomeridiani per accompagnare l’apprendimento step by step della matematica fino alla scuola media e ai primi anni successivi.

Il progetto, che si svolgerà proprio in Biblioteca, sarà diretto a tutti: ragazzi, adulti, famiglie, genitori e figli che magari vogliono imparare insieme.

Ci sarà bisogno di alcuni tutor che seguano questo percorso. Per questo, ci si rivolge a:

•Docenti e maestre/i (in servizio o in pensione);

•Laureate/i in discipline scientifiche;

•Persone curiose e interessate a percorsi educativi.

” Si vuole creare una comunità educante – dicono gli ideatori – una rete di persone che scelgono di trasformare il paese in un luogo di scambio, ascolto e apprendimento continuo, dove adulti e ragazzi si mettono in gioco condividendo tempo, competenze e passione”.

L’ingresso all’evento è libero e tutti sono invitati a raggiungere il Chiostro dei Domenicani per conoscere essenza e finalità di questo nuovo presidio della matematica nella nostra città.