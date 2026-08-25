August 25, 2026
Ago 25, 2026    Posted by    news

Si terrà giovedì, 27 agosto, alle ore 18.30 nel Chiostro dei Domenicani la presentazione di “Officina matematica”, un nuovo progetto che rivoluziona metodo didattico e approccio all’apprendimento.
A fare da supporto un’App divertente e tutta da scoprire.

“Officina matematica” è un percorso interamente gratuito ideato da un gruppo di docenti e professionisti. Sarà articolato in incontri pomeridiani per accompagnare l’apprendimento step by step della matematica fino alla scuola media e ai primi anni successivi.
Il progetto, che si svolgerà proprio in Biblioteca, sarà diretto a tutti: ragazzi, adulti, famiglie, genitori e figli che magari vogliono imparare insieme.

Ci sarà bisogno di alcuni tutor che seguano questo percorso. Per questo, ci si rivolge a:
•Docenti e maestre/i (in servizio o in pensione);
•Laureate/i in discipline scientifiche;
•Persone curiose e interessate a percorsi educativi.
” Si vuole creare una comunità educante – dicono gli ideatori – una rete di persone che scelgono di trasformare il paese in un luogo di scambio, ascolto e apprendimento continuo, dove adulti e ragazzi si mettono in gioco condividendo tempo, competenze e passione”.

L’ingresso all’evento è libero e tutti sono invitati a raggiungere il Chiostro dei Domenicani per conoscere essenza e finalità di questo nuovo presidio della matematica nella nostra città.

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