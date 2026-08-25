Lunedì 24 agosto 2026 presso la Scuola Secondaria di primo grado “Kennedy”, dell’ I.C.Casale di Brindisi, è avvenuta la donazione ufficiale di tre microfono wireless specifici per sassofono da parte del Petit Lounge Bar «Vistamare» sito in Via Amerigo Vespucci alla dirigente scolastica dott.ssa Mariavittoria Caprioli per essere utilizzati dagli alunni del percorso ad indirizzo musicale dell’Istituto.

L’ Istituto Comprensivo “Casale” arricchisce così il suo patrimonio di strumenti musicali, che consentirà a tanti ragazzi indistintamente di affacciarsi al mondo della musica grazie alla sensibilità dei ragazzi del «Vistamare» che ha mostrato un gesto di grande valore civile ed educativo arricchendo la comunità scolastica, che potrà vivere nuove e preziose esperienze musicali, al quale va un sentito e doveroso ringraziamento, nella convinzione, dice la dott.ssa Caprioli, che solo dalla formazione delle future generazioni si possa pensare di “costruire” base solide per la nostra società credendo fortemente in un’educazione che coltivi i talenti e l’orientamento fin dalla scuola dell’infanzia, accompagnando i nostri alunni in un percorso di crescita continuo e coerente.

Un esempio virtuoso di collaborazione tra mondo imprenditoriale e scuola, per costruire insieme il futuro.

D’ altra parte fare musica insieme vuol dire vivere momenti di condivisione e di perfetta armonia, coabitare in uno spazio in cui ciascuno contribuisce insieme all’altro al raggiungimento di un comune obiettivo.

La musica, linguaggio universale e strumento di inclusione, diventa così occasione di crescita culturale, espressiva e relazionale per tutta la comunità scolastica.