Il 29 agosto torna la quinta edizione del “Festival di Santa Sabina – il Festival delle Canzoni Italiane” nella suggestiva cornice della Marina di Carovigno.

Sabato 29 agosto, alle ore 20:30, torna il Festival di Santa Sabina, il concorso canoro giunto quest’anno alla sua quinta edizione: una serata dedicata alla musica italiana nella straordinaria cornice della Marina di Carovigno, nei pressi dello scoglio del Cavallo presso il Beach Bar Cliff.

Nato con l’obiettivo di celebrare la canzone italiana e valorizzare talenti, il Festival si conferma come un appuntamento capace di unire musica, spettacolo e bellezza, in uno dei luoghi più suggestivi della costa pugliese.

Ospite d’eccezione e presidente di giuria sarà Bungaro, cantautore e autore tra i più raffinati della musica italiana, che guiderà la giuria nella valutazione delle esibizioni dei concorrenti. Bungaro ha da poco lanciato il suo nuovo disco Fuoco Sacro in cui spiccano collaborazioni straordinarie come quella con Jovanotti e Chico Buarque.

Tra la giuria figurano Camilla Magli, artista nata e cresciuta a Carovigno dalla forte identità musicale che ha appena lanciato il suo singolo “Lollipop” e il cortometraggio al Giffoni Film Festival, Luca De Gennaro, storico conduttore e autore radiofonico, voce autorevole della cultura musicale italiana, Bruno Cabassi musicista, direttore d’orchestra e componente degli Idoli la band di Lucio Dalla, Leonardo Lamacchia cantautore, autore e designer, partecipa a Sanremo, Amici e firma il brano Vincitore di Sanremo giovani 2026 “Laguna”.

Presenterà la serata l’eclettico conduttore di Telenorba Nick Difino che con la sua ironia, preparazione ed esperienza darà di certo ritmo e grande valore alla gara.

Il Festival delle Canzoni Italiane di Santa Sabina è un momento dedicato alla musica e agli interpreti in gara, con l’auspicio che diventi occasione di scambio e incontro tra partecipanti e giuria oltre che un’occasione di crescita e visibilità per artisti emergenti. Una serata in cui la musica incontra il pubblico e il territorio, trasformando la Marina di Santa Sabina in un grande palcoscenico sul mare.

L’evento è proposto e ideato dal Cliff, con la direzione artistica di Mattia e Martina Leo, la regia di Giorgia Lanzilotti, il patrocinio del Comune di Carovigno e si svolge grazie alla collaborazione e al sostegno degli sponsor Amatè, Valdo, Ottica Zizza Carovigno e Cicò Hotel, che hanno scelto di accompagnare e sostenere questa quinta edizione.

Appuntamento quindi a sabato 29 agosto, alle ore 20:30, presso il Cliff di Torre Santa Sabina, per la quinta edizione del Festival di Santa Sabina.