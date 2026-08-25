Dopo il grande successo del primo appuntamento, torna alle Tenute Lu Spada una nuova serata all’insegna della convivialità e della musica dal vivo.

C’è un momento dell’anno in cui la vigna cambia ritmo. I filari sono il centro della vita della campagna, l’uva raggiunge la maturazione e il lavoro della vendemmia racconta, ancora una volta, il legame profondo tra la terra, il tempo e il vino che nascerà.

È in questa atmosfera che le Tenute Lu Spada ospitano una nuova serata di musica rock&roll, un appuntamento che unisce la musica dal vivo alla degustazione dei vini biologici dell’azienda, in un’esperienza pensata per vivere la cantina in uno dei periodi più affascinanti dell’anno.

Protagonisti della serata saranno anche tre vini che raccontano l’identità delle Tenute Lu Spada e il carattere del territorio brindisino: Avocetta, Tuffetto e Nyroca.

Avocetta è ideale per l’inizio della serata con la sua freschezza e immediatezza, Tuffetto porterà nel calice l’espressione più intensa e mediterranea della cantina, mentre Nyroca completerà il percorso con il carattere e la profondità di un vino capace di raccontare la tradizione vitivinicola pugliese attraverso una visione contemporanea.

Tre interpretazioni diverse, unite dalla stessa filosofia produttiva: il rispetto della natura, la valorizzazione dei vitigni e la scelta dell’agricoltura biologica.

La vendemmia farà da sfondo naturale alla serata. Un periodo che alle Tenute Lu Spada rappresenta il punto culminante di un intero anno di lavoro tra i filari e l’inizio di una nuova storia da raccontare attraverso il vino.

Musica, calici e street food si incontreranno quindi in una serata dal sapore informale e festoso, saranno a disposizione tris e taglieri di salumi e formaggi e i panini con carne alla brace della braceria Al Morso.

Questa volta abbiamo pensato ancora di più al vostro comfort: più spazio, più posti a sedere e un’organizzazione pensata per permettervi di godervi la serata con calma, dalla musica al buon cibo.

Ci vediamo il 28 agosto a partire dalle 20.00

Ingresso €10 con calice di vino incluso.

Per prenotare segui il link https://tenuteluspada.it/prodotto/rockroll-wine/ oppure scrivi a info@tenuteluspada.it

tel +39 3938263651

Tenute Lu Spada

Brindisi