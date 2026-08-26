August 26, 2026
Ago 26, 2026    Posted by    news

Paura in serata sulla SP 96, nel territorio di Manduria, dove una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Francavilla Fontana è intervenuta per l’incendio di una Lancia Delta in movimento.
All’arrivo dei soccorritori, gli occupanti dell’autovettura erano già scesi dal mezzo e si erano portati in una zona sicura, evitando così di rimanere coinvolti nell’incendio.
La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a spegnere le fiamme che avevano avvolto il veicolo e, successivamente, a mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio, evitando ulteriori situazioni di pericolo per la circolazione e per le persone.
Fortunatamente, non si registrano feriti. Restano da accertare le cause che hanno provocato l’incendio.

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