Paura in serata sulla SP 96, nel territorio di Manduria, dove una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Francavilla Fontana è intervenuta per l’incendio di una Lancia Delta in movimento.

All’arrivo dei soccorritori, gli occupanti dell’autovettura erano già scesi dal mezzo e si erano portati in una zona sicura, evitando così di rimanere coinvolti nell’incendio.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a spegnere le fiamme che avevano avvolto il veicolo e, successivamente, a mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio, evitando ulteriori situazioni di pericolo per la circolazione e per le persone.

Fortunatamente, non si registrano feriti. Restano da accertare le cause che hanno provocato l’incendio.