STP Brindisi rende noto di aver indetto una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di addetti area professionale 4^ -mansioni generiche – figura professionale di “ausiliario” con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo parziale orizzontale e verticale area operativa esercizio parametro retributivo 110 – C.C.N.L. Autoferrotranvieri

La versione integrale dell’Avviso di selezione e il modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito www.stpbrindisi.it nella sezione “Selezioni in corso” (https://www.stpbrindisi.it/index.php/azienda/selezioni-in-corso) nonché presso la sede sociale e presso il PuntoStp/Urp in Brindisi alla via Cappellini, 18.

La domanda di partecipazione e la documentazione richiesta dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 30 Settembre 2026.