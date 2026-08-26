August 26, 2026
Ago 26, 2026    Posted by    news

STP Brindisi rende noto di aver indetto una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di addetti area professionale 4^ -mansioni generiche – figura professionale di “ausiliario” con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo parziale orizzontale e verticale area operativa esercizio parametro retributivo 110 – C.C.N.L. Autoferrotranvieri

La versione integrale dell’Avviso di selezione e il modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito www.stpbrindisi.it nella sezione “Selezioni in corso” (https://www.stpbrindisi.it/index.php/azienda/selezioni-in-corso) nonché presso la sede sociale e presso il PuntoStp/Urp in Brindisi alla via Cappellini, 18.

La domanda di partecipazione e la documentazione richiesta dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 30 Settembre 2026.

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