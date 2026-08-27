“Ho incontrato il colonnello Leonardo Acquaro, che dopo quattro anni lascia il comando provinciale dei Carabinieri di Brindisi per assumere un nuovo incarico. Ho voluto salutarlo personalmente e ringraziarlo per il lavoro svolto in questi anni al servizio delle nostre comunità, sempre con rigore, equilibrio e profondo senso delle istituzioni. Sotto il suo comando, l’Arma ha rappresentato un presidio quotidiano di legalità e sicurezza, ma anche un punto di riferimento vicino ai cittadini e ai territori. Al colonnello Acquaro rivolgo, a nome mio e dell’intero Consiglio regionale della Puglia, la gratitudine per il servizio prestato alla provincia di Brindisi e i migliori auguri per il nuovo incarico che lo attende”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli.