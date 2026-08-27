August 27, 2026
Ago 27, 2026    Posted by    news

“Ho incontrato il colonnello Leonardo Acquaro, che dopo quattro anni lascia il comando provinciale dei Carabinieri di Brindisi per assumere un nuovo incarico. Ho voluto salutarlo personalmente e ringraziarlo per il lavoro svolto in questi anni al servizio delle nostre comunità, sempre con rigore, equilibrio e profondo senso delle istituzioni. Sotto il suo comando, l’Arma ha rappresentato un presidio quotidiano di legalità e sicurezza, ma anche un punto di riferimento vicino ai cittadini e ai territori. Al colonnello Acquaro rivolgo, a nome mio e dell’intero Consiglio regionale della Puglia, la gratitudine per il servizio prestato alla provincia di Brindisi e i migliori auguri per il nuovo incarico che lo attende”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli.

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