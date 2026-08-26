Avrà luogo sabato 29 agosto 2026, dalle ore 18 alle ore 23, a Francavilla Fontana, lungo l’asse viario cittadino compreso tra via Roma e viale Lilla, l’iniziativa di Confcommercio “Saldi di sera … Mena me ieni!” che gode del patrocinio e del contributo finanziario dell’Amministrazione Comunale – Assessorato Attività Produttive e viene svolta in collaborazione con la Pro Loco e con il Circolo La Farfalla.

Il programma prevede l’esibizione della band itinerante “Le cumbinate”, musica dal vivo, spettacoli di mascotte e artisti di strada e forme di animazione diffusa.

L’obiettivo della delegazione di Francavilla di Confcommercio, condiviso dall’Amministrazione Comunale, è quello di incentivare il commercio locale e gli acquisti di prossimità in concomitanza con la stagione dei saldi estivi. Dal canto loro, i commercianti delle strade interessate proporranno delle promozioni speciali proprio in occasione dell’iniziativa.

E’ evidente che il programma allestito consente di prevedere la presenza in città di numerosi visitatori provenienti dai comuni limitrofi, oltre che dei turisti presenti in zona.