È già entrata nel vivo la preparazione della Dinamo Brindisi in vista della stagione sportiva 2026/2027. Tra riconferme e nuovi arrivi, tutti i giocatori sono ormai in città e, dopo la prima settimana di lavoro, la squadra ha già iniziato a prendere confidenza con i ritmi e le metodologie del nuovo staff tecnico. Un gruppo di lavoro completamente rinnovato, guidato dall’head coach Sanchez e composto dai nuovi assistenti Francesco Ferrienti e Cristian Cifuentes, insieme al nuovo preparatore atletico Riccardo Guadalupi. In questi primi giorni lo staff ha sottoposto la squadra a intense sessioni di allenamento, alternando lavoro atletico e tecnico-tattico, con l’obiettivo di costruire progressivamente condizione fisica, identità e intesa di squadra.

Dopo questa prima settimana di lavoro, è già tempo di guardare ai primi appuntamenti sul parquet. La Dinamo si appresta infatti ad affrontare le prime amichevoli di precampionato, quattro test che accompagneranno la squadra verso l’esordio ufficiale in campionato, in programma sabato 26 settembre.

Il programma della preseason prenderà il via sabato 29 agosto, con il primo test sul parquet di Nardò, formazione neopromossa ma ambiziosa e pronta a misurarsi con la Dinamo in un primo importante banco di prova. Sabato 5 settembre, sarà la volta della gara di ritorno al PalaZumbo. Il precampionato proseguirà poi con il confronto contro il Basket Ceglie, in programma sabato 12 settembre, prima dell’ultimo test fissato per domenica 20 settembre contro l’Adria Bari.

Il programma della preseason:

29 agosto – Pallacanestro A9 Nardò vs Dinamo Brindisi | Nardò

5 settembre – Dinamo Brindisi vs Pallacanestro A9 Nardò | PalaZumbo 12 settembre – Dinamo Brindisi vs Messapica Basket Ceglie | Ceglie 20 settembre – Dinamo Brindisi vs Adria Bari | PalaZumbo

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi