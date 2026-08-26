Dalla periferia di Barcellona alle platee europee, con una musica che continua a portarsi dietro il quartiere dal quale tutto è cominciato. Morad arriva a Ostuni sabato 29 agosto alle ore 21.30, all’Arena Bianca del Foro Boario, con “Morad Live 2026”. Il concerto fa parte della terza edizione dello IOD Festival, la rassegna firmata Aurora Eventi di Livio Iaia. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e nei punti vendita accreditati.

Morad è uno dei protagonisti della scena urban spagnola degli ultimi anni. Nato e cresciuto a L’Hospitalet de Llobregat, nell’area metropolitana di Barcellona, ha legato fin dagli inizi la propria musica a La Florida, quartiere popolare nel quale si è formato e che continua a occupare un posto centrale nel suo repertorio. Di origine marocchina, ha costruito il proprio percorso portando nella musica esperienze personali, strada, amicizie e la vita del quartiere nel quale è cresciuto. Un linguaggio che negli anni ha raggiunto un pubblico ben più vasto di quello della scena catalana.

Nel 2019 pubblica “M.D.L.R.”, titolo che porta già una delle sigle diventate inseparabili dal suo nome: abbreviazione di Mec de la Rue, espressione francese traducibile come “ragazzo della strada”. Morad ne ha fatto qualcosa di più di un titolo, trasformandola in una sigla identitaria legata al proprio quartiere e al mondo raccontato nelle sue canzoni. In un’intervista pubblicata proprio nel 2019 spiegava come la sua musica fosse nata dalle esperienze vissute e dal desiderio che chi lo ascoltava potesse ritrovarvi qualcosa della propria quotidianità.

Da lì prende forma una produzione che negli anni successivi accumula milioni di ascolti. “Normal”, “Motorola”, “Yo No Voy”, “A Escondidas”, “Pelele”, “Soñar” diventano alcuni dei titoli più conosciuti. Nel dicembre 2021 arriva anche la “Bzrp Music Sessions, Vol. 47/66” con Bizarrap, passaggio che amplia la circolazione del suo nome fuori dalla Spagna. Il seguito cresce anche in Francia, Portogallo, Italia e Regno Unito, mercati nei quali Morad aveva già sviluppato una presenza significativa nei primi anni della sua carriera.

Il 12 maggio 2023 pubblica “Reinsertado”, album di 19 brani per oltre un’ora di musica. Il progetto contiene collaborazioni con artisti di scene differenti: Nicki Nicole in “Paz”, Eladio Carrión e Beny Jr in “Andando”, il francese Ninho in “María”, Jul in “Se Grita”, ElGrandeToto in “Ojos Sin Ver” e Rvfv in “Desespero”. Tra i titoli figurano anche “Mi Barrio”, “Soledad”, “Por Los Míos”, “Problemas” e “Caballero”, che confermano quanto il riferimento all’ambiente di provenienza resti una componente concreta della sua scrittura.

Nel 2025 Morad ha pubblicato “Reinsertado 2.0”, progetto di sette brani. E il percorso non si è fermato lì: anche quest’anno sono arrivati nuovi pezzi, tra cui “SEPA”, “Peor” e “Maquiavélico”, oltre alla collaborazione con DYSTINCT in “MANSORY”. Canzoni che si aggiungono a un repertorio ampio e che dal vivo continua a mescolare gli esordi con la produzione più recente.

A indicare la dimensione raggiunta da Morad ci sono anche i dati di ascolto. Alla vigilia della data pugliese il suo profilo ufficiale su Spotify supera i 14 milioni di ascoltatori mensili. È un numero che restituisce con chiarezza l’estensione internazionale del suo pubblico. La data di Ostuni arriva dentro una stagione che vede Morad impegnato dal vivo e con nuove pubblicazioni già distribuite nel corso dell’anno.