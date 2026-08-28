August 28, 2026
Ago 28, 2026    Posted by    news

Si avvicina l’ultimo fine settimana di agosto, che segna ormai l’avvio della fase conclusiva dell’estate 2026, prima del ritorno ai consueti impegni lavorativi e scolastici.

Fin dalle prime ore del giorno, gli arenili della costa sono stati nuovamente resi fruibili grazie al lavoro degli operatori di Teknoservice, impegnati quotidianamente nelle attività di pulizia e di mantenimento del decoro.

Un’attività costante che ha accompagnato l’intera stagione estiva e che ha richiesto un impegno quotidiano per fronteggiare le diverse criticità riscontrate lungo la costa. Tra queste, l’abbandono di rifiuti sui bordi stradali e sugli arenili, la presenza di materiali ingombranti lasciati in diversi punti della litoranea e l’utilizzo non corretto dei contenitori destinati alla raccolta differenziata.

Situazioni che hanno comportato interventi continui da parte degli addetti, chiamati a ripristinare quotidianamente le condizioni di pulizia e decoro delle aree maggiormente frequentate.

Anche in occasione dell’ultimo fine settimana di agosto, dunque, il lavoro degli operatori proseguirà fin dalle prime ore del mattino per garantire a cittadini e turisti la possibilità di usufruire degli arenili in condizioni di piena fruibilità.

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