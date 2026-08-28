Si avvicina l’ultimo fine settimana di agosto, che segna ormai l’avvio della fase conclusiva dell’estate 2026, prima del ritorno ai consueti impegni lavorativi e scolastici.

Fin dalle prime ore del giorno, gli arenili della costa sono stati nuovamente resi fruibili grazie al lavoro degli operatori di Teknoservice, impegnati quotidianamente nelle attività di pulizia e di mantenimento del decoro.

Un’attività costante che ha accompagnato l’intera stagione estiva e che ha richiesto un impegno quotidiano per fronteggiare le diverse criticità riscontrate lungo la costa. Tra queste, l’abbandono di rifiuti sui bordi stradali e sugli arenili, la presenza di materiali ingombranti lasciati in diversi punti della litoranea e l’utilizzo non corretto dei contenitori destinati alla raccolta differenziata.

Situazioni che hanno comportato interventi continui da parte degli addetti, chiamati a ripristinare quotidianamente le condizioni di pulizia e decoro delle aree maggiormente frequentate.

Anche in occasione dell’ultimo fine settimana di agosto, dunque, il lavoro degli operatori proseguirà fin dalle prime ore del mattino per garantire a cittadini e turisti la possibilità di usufruire degli arenili in condizioni di piena fruibilità.