In occasione dei festeggiamenti per i Santi Patroni di Brindisi, l’Amministrazione comunale ha comunicato alcune modifiche alla fruizione di luoghi e servizi pubblici nelle giornate del 5, 6 e 7 settembre.

Sabato 5 settembre il Monumento al Marinaio d’Italia e la relativa Cripta resteranno chiusi al pubblico per consentire l’allestimento dello spettacolo pirotecnico in programma nella serata, a conclusione della tradizionale Processione a Mare dei Santi Patroni.

La chiusura proseguirà anche nella mattinata di domenica 6 settembre, per permettere le operazioni di bonifica successive allo spettacolo. Il Monumento al Marinaio tornerà ad essere accessibile al pubblico dalle ore 16.

Sempre nell’ambito delle disposizioni legate alla festa patronale, lunedì 7 settembre resteranno chiusi gli uffici pubblici comunali e nazionali presenti sul territorio di Brindisi.

La misura è stata disposta dal sindaco Giuseppe Marchionna con l’Ordinanza Sindacale n. 51 del 5 agosto 2026, in coincidenza con la conclusione dei festeggiamenti per le solennità dei Santi Patroni della città.

Le disposizioni comporteranno quindi una serie di modifiche nell’accesso ai luoghi pubblici e nell’erogazione dei servizi durante il fine settimana della festa, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità brindisina.