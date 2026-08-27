Venerdì 28 e sabato 29 agosto, nell’atrio del Castello Normanno Svevo di Mesagne (BR), torna il MIGfest – Mesagne International Guitar Festival, giunto alla IV edizione. Organizzato da Cabiria APS con il patrocinio del Comune di Mesagne e inserito nel cartellone “Mesagne Estate 2026”, il Festival propone quattro concerti in due serate, alle ore 20:45 e alle ore 21:45, per raccontare la chitarra nella sua sorprendente capacità di attraversare epoche, culture e linguaggi musicali. L’ingresso è gratuito, senza prenotazione; accesso al pubblico dalle ore 20:15.

Venerdì 28 agosto alle ore 20:45 il viaggio si apre con Gabriele Curciotti e Riccardo Rocchi: due chitarre, una formazione classica e una comune passione per la musica tradizionale spagnola e sudamericana, in un concerto tra ritmo, colore e poesia, dedicato alla passione e all’amore nelle loro molteplici sfumature.

Alle ore 21:45 Mauro Restivo, alla chitarra classica e alla chitarra dell’Ottocento, incontra Daniele Ingiosi, alla fisarmonica e al bandoneon: strumenti, epoche e linguaggi diversi dialogheranno dal repertorio ottocentesco alle atmosfere dell’opera, fino alla forza passionale del tango.

Sabato 29 agosto, alle ore 20:45, saranno protagonisti Anthony Guerrini e Carmine La Vecchia, duo di chitarre che si è esibito in importanti centri culturali italiani ed europei. Il loro repertorio attraversa mondi differenti e valorizza celebri brani trascritti per due chitarre, dalla raffinatezza della classica all’immediatezza del pop.

Alle ore 21:45 il gran finale è affidato al Paradiso Guitar Quartet and Bass – Paradiso, Plantanura, Difilippo, Perniola e Losavio – originale formazione di quattro chitarre e contrabbasso nata da un’idea di Vito Nicola Paradiso, autore e chitarrista attivo sui palcoscenici europei, statunitensi, latinoamericani e giapponesi. Il viaggio diventa qui il filo conduttore di un concerto che esplora sonorità, culture e paesaggi sempre nuovi.

Due serate, dunque, per restituire al pubblico un’unica idea di musica: una chitarra senza confini, luogo d’incontro tra tradizione e contemporaneità, intimità e virtuosismo, memoria e scoperta.

Per la realizzazione del MIGfest si ringrazia il Comune di Mesagne per il patrocinio, lo staff di Cabiria APS che ne ha curato la produzione esecutiva, il M° Antonio Molfetta per la direzione artistica e Anna Rita Pinto per la direzione organizzativa; i partner Idea Radio, Centro Studio Castorini e Cine Script – Accademia di cinema e scrittura creativa – e gli sponsor Tenuta Moreno, Tobacco Suite, Dimora Sant’Anna, Finestre tra gli ulivi, La Forchetta Salentina, Pizzeria Tipo 1, Il Forno di Erasmo e Compagnia della Bellezza di Catia Dimastrodonato.

Ufficio Stampa Cabiria