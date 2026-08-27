Nel Settecento Napoli fu una delle grandi capitali musicali d’Europa, ma il suo paesaggio artistico viveva anche del continuo dialogo tra immagini, gesto e suono. Il “Barocco Festival Leonardo Leo” porta questo incontro nel Chiostro dei Domenicani di San Vito dei Normanni, sabato 29 agosto alle ore 21, con “Quadri per una suggestione. La pittura e la musica dei due secoli: XVII e XVIII”, concerto che accosta le sequenze musicali della Scuola Napoletana ai Tableaux Vivants di Teatri 35.

In scena si incontrano gli ormai richiestissimi performer de Tableaux Vivants di Teatri 35, con Gaetano Coccia, Francesco De Santis e Antonella Parrella, e la musica de La Compagnia degli Affetti, un organico che riunisce archi, cembalo e strumenti a fiato, chiamato a costruire il tessuto sonoro sul quale prendono forma le immagini viventi. Biglietti online su Vivaticket e la sera dello spettacolo presso il Chiostro. Ticket euro 3 – Info T. 347 060 4118.

Il concerto guarda alla Napoli del Settecento, città nella quale i conservatori formarono generazioni di compositori e strumentisti e il repertorio strumentale crebbe accanto alla grande produzione operistica. Il punto di partenza è Alessandro Scarlatti, figura decisiva nell’evoluzione del linguaggio napoletano e riferimento per le generazioni successive. La sua lezione unisce rigore compositivo, eleganza melodica e una forte sensibilità teatrale.

Le Sonate per flauto n. 2 e n. 4 in La minore di Scarlatti aprono il percorso. Da questa base prende forma la scrittura di Nicola Fiorenza, violinista, compositore e maestro al Conservatorio di Santa Maria di Loreto. Nei suoi concerti il flauto dolce diventa protagonista assoluto: virtuosismo, contrasti, dialoghi serrati con l’orchestra e una cantabilità che conserva qualcosa della scena operistica. In programma il Concerto in Sol minore, il Concerto per flauto e chitarra in Do minore e il Concerto in La minore.

La stessa tradizione continua con Domenico Sarri, del quale viene eseguito il Concerto per flauto in Re minore, e con Francesco Mancini, presente con il Concerto VIII in Do minore e il Concerto XIX in Mi minore. Pagine nelle quali il concerto solistico diventa terreno d’incontro tra brillantezza tecnica, lirismo e solidità formale.

A questa trama sonora si sovrappone la presenza dei Tableaux Vivants: corpi, pose e composizioni trasformano la scena in una successione di immagini, mentre la musica ne modifica percezione e tempo. “Quadri per una suggestione” mette così in rapporto due secoli e due linguaggi, facendo del Chiostro uno spazio nel quale l’ascolto incontra lo sguardo e il repertorio napoletano ritrova una dimensione visiva.

San Vito dei Normanni | Sabato 29 agosto, ore 21.00

Chiostro dei Domenicani

QUADRI PER UNA SUGGESTIONE

La pittura e la musica dei due secoli: XVII e XVIII

TABLEAUX VIVANTS – Teatri 35

Gaetano Coccia

Francesco De Santis

Antonella Parrella

LA COMPAGNIA DEGLI AFFETTI

Lorenza Maio flauto

Antonietta De Chiara violino

Agostino Rubén Attianese violino

Tyler James Stewart violoncello

Guido Mandaglio fagotto

Marco Palumbo clavicembalo

Sequenze musicali da Alessandro Scarlatti, Nicola Fiorenza, Domenico Sarri, Francesco Mancini

Brindisi, giovedì 27 agosto 2026

Ufficio Stampa «Barocco Festival Leonardo Leo»

www.baroccofestival.it