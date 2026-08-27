Il compositore e pianista di fama internazionale Roberto Cacciapaglia si esibisce venerdì 28 agosto, al Pilone di Ostuni (Torre San Leonardo) per il festival «Piano Lab» organizzato da La Ghironda. L’artista presenterà alcune opere inedite insieme ai suoi brani più celebri, tra cui “No More Violence”, suo ultimo lavoro discografico: un’invocazione alla pace e un invito universale a fermare ogni forma di violenza. La musica diventa così uno spazio di condivisione, capace di trasformare un messaggio essenziale in un’esperienza collettiva. Nel video diretto da Eleonora Capitani, infatti, il pubblico diventa parte integrante dell’opera: volti, sguardi e presenze compongono una dimensione corale, mentre il carattere minimale del brano assume la forma di un mantra, un «seme sonoro» che parla direttamente alla sensibilità di ciascuno.

È proprio nella capacità di trasformare il suono in esperienza che si trova il cuore della ricerca di Cacciapaglia. La sua musica nasce dall’incontro fra scrittura classica e sperimentazione elettronica, tradizione e contemporaneità, acustica e tecnologia. Melodia, armonia e vibrazione sono esplorate come forze primordiali, capaci di generare emozione, introspezione e una dimensione di comunione spirituale. Un linguaggio personale e riconoscibile, che supera le categorie di genere per indagare ciò che unisce linguaggi, culture e sensibilità differenti.

Formatosi al Conservatorio Verdi di Milano con Bruno Bettinelli, dove studia anche musica elettronica e direzione d’orchestra, Cacciapaglia approfondisce fin dagli esordi il rapporto fra musica e tecnologia, lavorando allo Studio di Fonologia della Rai e collaborando con il Cnr di Pisa. Nel 1976 pubblica “Sonanze”, primo lp quadrifonico realizzato in Italia, ponendo le basi di una ricerca che ancora oggi fonde dimensione acustica ed elettronica.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con orchestre e artisti di primo piano e ha portato la propria musica in prestigiose sedi internazionali, dalla Carnegie Hall di New York al teatro Mariinskij di San Pietroburgo, dalla Royal Philharmonic Orchestra all’Accademia Teatro alla Scala. Tra i progetti più significativi, “Tree of Life”, colonna sonora ufficiale dell’Albero della Vita di Expo Milano 2015, e “Invisible Rainbows”, realizzato in Dolby Atmos con I Virtuosi Italiani.

Gli album più recenti hanno ulteriormente sviluppato la sua idea di musica come percorso interiore. “Time To Be” (2024), ai vertici delle classifiche iTunes Classic nel Regno Unito, in Italia e in Cina, rappresenta una tappa centrale di questa visione: un viaggio verso una nuova dimensione di consapevolezza, un invito a «essere musica» più che semplicemente farla. Dopo il Time To Be Tour del 2025, culminato in importanti teatri italiani, nel 2026 Cacciapaglia ha portato il tour «Aural» nelle principali sale da concerto italiane, con sold out, grande partecipazione e standing ovation.

La sua musica ha inoltre accompagnato grandi eventi internazionali, dalle celebrazioni olimpiche alla Fifa World Cup, dall’Eurovision a inaugurazioni e importanti manifestazioni culturali, confermando la sua capacità di trasformare spazi, luoghi e occasioni collettive in autentiche esperienze sonore. A Ostuni questa ricerca torna al suo elemento più essenziale: il pianoforte e il suono come strumenti di emozione, ascolto e condivisione.

L’ingresso è libero. Info 080.4301150.