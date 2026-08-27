Il Brindisi FC continua a definire la rosa in vista della stagione sportiva 2026/27 con una conferma e un nuovo innesto.
Il club biancazzurro ha ufficializzato la riconferma di Alex Benvenga, che vestirà ancora la maglia del Brindisi. Il difensore mette a disposizione di mister Roberto Taurino esperienza, affidabilità e personalità, elementi sui quali la squadra potrà contare anche nel prossimo campionato.
Contestualmente, il Brindisi FC ha annunciato l’arrivo del centrocampista Daniele Olivieri, classe 2001, che entra a far parte della rosa biancazzurra. Un nuovo innesto destinato a garantire qualità e determinazione al centrocampo a disposizione di Taurino.
Due operazioni che confermano il lavoro della società nella costruzione della squadra per la nuova stagione, tra conferme e nuovi arrivi con l’obiettivo di mettere a disposizione del tecnico una rosa competitiva e completa.
Entrambi gli annunci sono stati diffusi dal Brindisi FC nella giornata di giovedì 27 agosto 2026.