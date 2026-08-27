Avvicinare le nuove generazioni alla storia, all’arte e alle radici musicali della propria terra attraverso un’esperienza coinvolgente e a misura di bambino.

Con questo obiettivo sabato 29 agosto si tiene la versione “For kids” del tour sui luoghi di Leonardo Leo (1694-1744), promosso dalla Pro Loco di San Vito dei Normanni “Porta del Salento” in collaborazione con l’Infopoint cittadino e la cooperativa Thalassia.

L’iniziativa si terrà prima della seconda tappa sanvitese del Barocco Festival Leonardo Leo 2026. Il percorso guiderà i giovani partecipanti in un affascinante viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi simbolo legati alla figura e alla prima formazione del celebre musicista settecentesco. Tra aneddoti e racconti, i bambini esploreranno il luogo della presunta casa natale del maestro, la Basilica di Santa Maria della Vittoria, dove Leo fu battezzato, e il complesso della Chiesa e del Chiostro dei Domenicani, luogo fondamentale per i suoi primi studi musicali.

L’attività è interamente gratuita e riservata ai bambini. Per garantire un’esperienza ottimale, i posti disponibili sono limitati. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata contattando il numero telefonico e WhatsApp 331.9277579 o rivolgendosi direttamente all’Infopoint di San Vito dei Normanni.