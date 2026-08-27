Riceviamo e pubblichiamo la nota di denuncia dei residenti del quartiere Sant’Elia riguardo la situazione di totale abbandono in cui versa una delle aree centrali del rione.

«Nel quartiere Sant’Elia, un’area della città già segnata da storiche complessità sociali, la sicurezza dei cittadini è ormai al buio pesto da ben quattro mesi. Piazza Giovanni Fattori, uno dei punti nevralgici del rione, si trasforma ogni sera in un buco nero, completamente priva di illuminazione pubblica a causa di un guasto mai riparato (o lampadine non sostituite). La prolungata assenza di luce ha di fatto sottratto questo importante spazio di aggregazione alla comunità, trasformandolo in terreno fertile per la microcriminalità: complici le ombre fitte, si registrano continui episodi di spaccio, vandalismo e piccoli scippi che alimentano una forte percezione di insicurezza.

Camminare in piazza Giovanni Fattori dopo il tramonto è diventato un rischio concreto per l’incolumità fisica, sia per il pericolo di aggressioni, sia per la totale invisibilità delle sconnessioni della pavimentazione, che espone anziani e bambini a continue cadute.

La preoccupazione tra i residenti è ormai altissima e sfocia nell’esasperazione. Gli abitanti della zona hanno segnalato più volte e a più riprese la gravità della situazione agli uffici comunali competenti senza però ricevere alcuna risposta concreta. “Ormai dopo il tramonto ci chiudiamo in casa, abbiamo paura anche solo a buttare la spazzatura o a portare a spasso il cane”, racconta una mamma del quartiere. Un anziano pensionato aggiunge con amarezza: “Ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni. Abbiamo inviato decine di segnalazioni per piazza Fattori, ma nessuno si è visto. Questa piazza era un punto di ritrovo per noi e per i nostri nipoti, ora è in mano ai malintenzionati. Bastano poche lampadine spente per cancellare la sicurezza di un intero isolato”.

I cittadini denunciano da settimane un isolamento inaccettabile e un “coprifuoco forzato”. Nonostante le continue e pressanti sollecitazioni dei residenti, nessun intervento di ripristino è stato ancora avviato. Il quartiere chiede ora risposte immediate: riaccendere i lampioni di piazza Giovanni Fattori non è solo una questione di manutenzione, ma il primo, urgente passo per restituire dignità, legalità e sicurezza a Sant’Elia».