Momenti di apprensione questa mattina nei pressi di Torre Canne, dove un’autovettura è improvvisamente finita in mare dopo essersi messa in movimento mentre era parcheggiata a bordo strada.

Sul posto è intervenuta una squadra di sommozzatori del Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi, allertata per prestare soccorso a una persona coinvolta nell’incidente.

Al loro arrivo, però, il conducente, un turista di nazionalità tedesca, era già riuscito a mettersi in salvo. L’uomo è riuscito a uscire dall’abitacolo attraverso il finestrino, raggiungendo autonomamente la zona sicura.

Secondo una prima ricostruzione, il turista aveva parcheggiato l’auto a bordo strada per fermarsi e riposarsi. Poco dopo, probabilmente a causa di un malfunzionamento del freno di stazionamento, la vettura si è improvvisamente messa in movimento, terminando la propria corsa in mare.

Una volta escluso il pericolo per il conducente, l’intervento dei sommozzatori si è concentrato sul recupero dell’autovettura. L’operazione è stata effettuata utilizzando le specifiche attrezzature in dotazione al nucleo dei Vigili del Fuoco.

Fortunatamente, l’incidente non ha provocato feriti e si è concluso con il recupero del veicolo.