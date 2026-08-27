In uno scenario caratterizzato dalla rapida evoluzione delle minacce criminali, con modalità di attacco sempre più sofisticate e aggressive, il mondo bancario è impegnato in prima linea insieme a Prefetture e Forze di Polizia per rafforzare i presidi di prevenzione sui territori a tutela di cittadini, operatori e infrastrutture.

È con questo obiettivo che si sviluppano le attività dell’Osservatorio “Territori Sicuri”, il progetto congiunto tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Prefetture che oggi diventa operativo a Brindisi, dopo le tappe a Bari, Torino, Roma, Milano, Bergamo e Treviso. Lo hanno annunciato oggi il Direttore Generale dell’ABI, Marco Elio Rottigni e il Prefetto di Brindisi, Guido Aprea.

“La sicurezza dei territori richiede oggi una capacità sempre maggiore di prevenire, anticipare e condividere informazioni, attraverso la collaborazione strutturata tra il settore bancario, Prefetture e Forze dell’Ordine”, ha dichiarato il Direttore Generale dell’ABI, Marco Elio Rottigni. “Con l’avvio dell’Osservatorio “Territori Sicuri” anche a Brindisi rafforziamo ulteriormente questo impegno nella regione Puglia, creando un presidio stabile di confronto e partecipato, essenziale per individuare tempestivamente i fattori di rischio e orientare in modo mirato le misure di prevenzione. L’attivazione dell’Osservatorio a Brindisi si inserisce, quindi, in un percorso di collaborazione già avviato e consolidato, che punta a trasformare la condivisione di dati, informazioni e buone pratiche in strumenti concreti di prevenzione e contrasto”, ha concluso Rottigni.

“Sebbene la provincia di Brindisi rappresenti il territorio in cui si registra il minor numero di azioni predatorie commesse ai danni degli sportelli degli istituti di credito nella Regione Puglia, il rafforzamento della strategia di prevenzione di questo fenomeno criminale costituisce una priorità che si sta, da tempo, declinando attraverso un’efficace collaborazione con l’Associazione Bancaria Italiana e gli operatori del territorio”, ha evidenziato il Prefetto di Brindisi Guido Aprea aggiungendo che “Accanto all’intensificazione dei servizi di controllo interforze nell’ambito del piano coordinato di controllo del territorio, lo scorso marzo è stato siglato uno specifico atto d’intesa rispetto al quale il nuovo Osservatorio “Territori Sicuri” consentirà un mirato monitoraggio sull’efficienza delle misure di difesa già adottate a tutela degli sportelli automatici più esposti a rischio, e soprattutto un’adeguata analisi delle criticità che potranno emergere”.