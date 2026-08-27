Momenti di apprensione a Erchie, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un principio d’incendio sviluppatosi all’interno della recinzione di una cabina elettrica di trasformazione.
L’intervento è avvenuto sulla SP 61, nei pressi di via Risorgimento, ed è stato effettuato dalla squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Francavilla Fontana.
Le operazioni di spegnimento hanno richiesto particolare attenzione per la presenza di media tensione a 20.000 Volt. Il personale dei Vigili del Fuoco ha quindi operato utilizzando specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) destinati al rischio elettrico.
Una volta domate le fiamme, i soccorritori hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, scongiurando ulteriori situazioni di pericolo.
Sono stati inoltre allertati i tecnici di e-Distribuzione, chiamati a effettuare gli adempimenti di competenza e a verificare l’eventuale presenza di anomalie all’interno dell’impianto che potrebbero aver provocato l’innesco della combustione.
Non si registrano, al momento, ulteriori conseguenze legate all’episodio.