Con l’inizio delle celebrazioni civili e ricreative in onore dei Santi Patroni di Brindisi, San Teodoro d’Amasea e San Lorenzo da Brindisi, si alza ufficialmente il sipario sul Basket Pentagonale “SANTI PATRONI”.

L’appuntamento è fissato per sabato 29 agosto 2026 alle ore 21:00, presso la storica Palestra ODDO (Ex Galiano) di Brindisi.

Oltre l’aspetto agonistico, la vera anima di questa competizione risiede nella sua finalità educativa, aggregativa e sociale. Il torneo nasce come uno spazio sano di incontro per i ragazzi delle diverse comunità parrocchiali della città. Attraverso la pallacanestro, l’obiettivo è promuovere i valori fondamentali dello sport di squadra: il rispetto reciproco, l’inclusione, l’amicizia e il fair play. Il campo diventa così un’estensione dell’oratorio, dove i ragazzi possono mettersi in gioco, fare gruppo e condividere un momento di festa e sana crescita personale all’interno delle celebrazioni cittadine.

Composizione delle Squadre e Sostituzioni

· Numero di giocatori: Ogni squadra è composta da un maximum di 5 giocatori.

· In campo: Sono presenti 3 giocatori attivi sul terreno di gioco e 2 riserve pronte in panchina.

· Regola dei cambi (Sostituzioni): I cambi sono illimitati e possono essere effettuati da qualsiasi squadra esclusivamente a palla morta (es. dopo un fallo, una violazione o un canestro subito). Il giocatore sostituito deve uscire completamente dal campo prima che il compagno vi faccia ingresso. Il cambio deve avvenire nella zona centrale vicino al tavolo segnapunti, senza necessità di chiamarlo all’arbitro, prima che la palla torni viva per il “check” o il tiro libero.

· Durata della partita: Il tempo regolamentare è di 10 minuti continui.

· Stop del cronometro: Il tempo scorre sempre e viene interrotto obbligatoriamente dagli arbitri solo nei seguenti casi:

1. Infortunio di un giocatore sul terreno di gioco.

2. Fallo su tiro che assegna tiro/i libero/i, segnalato ufficialmente dall’arbitro con la mano alzata. In questa situazione il tempo si ferma nel momento del fischio e riparte solo quando la palla torna viva dopo l’ultimo tiro libero.

· Vittoria anticipata: La partita termina subito se una squadra raggiunge i 21 punti prima del limite dei 10 minuti.

· REGOLA DEL GOLDEN SHARE (Novità Fase a Gironi & Finale): In caso di parità al termine dei 10 minuti regolamentari, sia durante le partite del campionato (fase a gironi) che nella Finalissima, la partita non può finire in pareggio. Si disputerà immediatamente un tempo supplementare: la prima squadra che realizza 2 punti vince la partita.

· Valore dei canestri: 1 punto dall’interno dell’arco, 2 punti da fuori arco, 1 punto per ciascun tiro libero.

· Possesso palla dopo il tiro libero:

o Se l’ultimo tiro libero viene realizzato: il possesso passa alla squadra che ha subito il fallo/canestro, la quale riprende il gioco con un “check” dietro l’arco dei 2 punti.

o Se l’ultimo tiro libero viene sbagliato: la palla è viva. Se la squadra che ha tirato prende il rimbalzo offensivo, può attaccare subito; se la squadra in difesa prende il rimbalzo, deve prima “pulire” la palla portandola o passandola oltre l’arco dei 2 punti prima di poter tentare un tiro.

· Durata dell’azione: Ogni squadra ha a disposizione un massimo di 12 secondi per tentare il tiro verso il canestro.

· Inizio del conteggio: I 12 secondi iniziano non appena una squadra prende il controllo della palla (dopo un check, un rimbalzo o una palla rubata).

· Chiamata arbitrale: Gli arbitri terranno il conteggio del tempo e, arrivati agli ultimi 3 secondi rimasti per l’azione, effettueranno una chiamata vocale ad alta voce (es. “3… 2… 1…”) per avvisare i giocatori in campo. Il mancato tiro entro i 12 secondi comporta l’infrazione e la perdita del possesso palla.

· Vittoria (sia nei regolamentari che al supplementare/golden share): 2 punti

· Sconfitta (sia nei regolamentari che al supplementare/golden share): 0 punti

In caso di parità di punti in classifica tra due o più squadre al termine del girone, si applica rigidamente il criterio degli scontri diretti:

1. Parità tra 2 squadre: Si qualifica la squadra vincente dello scontro diretto avvenuto nel girone.

2. Parità tra 3 o più squadre: Si stila una classifica parziale (classifica avulsa) considerando esclusivamente le partite giocate tra le squadre a pari punti. Avanza chi ha ottenuto più vittorie in questi specifici scontri. Se la parità persiste, si calcola la differenza punti totale (canestri fatti meno subiti) dell’intero torneo.

· Al termine delle 5 giornate di campionato, le squadre classificate al 1° e 2° posto accedono direttamente alla Finalissima.

· Come specificato al punto 2, anche nella Finalissima in caso di parità si applicherà il tempo supplementare con la regola del golden share (vittoria ai primi 2 punti segnati).

Il corretto svolgimento tecnico del torneo e la compilazione dei tabellini saranno garantiti dal corpo ufficiale designato:

· Arbitri di gioco: Antonio Errico, Mino Corsa, Roberto Cordella, Francesco Magrí.

· Giudici di tavolo: Tonino di Giulio.

Al termine della decima gara della fase a gironi, le prime due squadre si contenderanno la vittoria della manifestazione sul parquet della Palestra ODDO.

Questo torneo è organizzato a scopo puramente ricreativo, educativo e amatoriale per favorire la socializzazione dei ragazzi

Giada Amatori