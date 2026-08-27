Lo scrimmage di apertura del precampionato stagione 2026/27 della Valtur Brindisi ha avuto riscontri positivi e un esito finale che sorride ai biancoazzurri nel test con Ruvo di Puglia svolto a porte presso il Palazzetto dello Sport “Vito Gentile” di Ostuni. Il test si è svolto a punteggio azzerato a fine di ogni quarto: 18-22; 21-12; 17-23; 24-16. Assenti nelle fila biancoazzurre JaCorey Williams, in arrivo a Brindisi nei prossimi giorni al termine del campionato portoricano vinto dalla sua squadra ed espletati gli aspetti burocratici per il rilascio del visto, e Gabriele Miani ed Ethan Esposito tenuti precauzionalmente a riposo.

Primo quintetto scelto da coach Brienza formato da Cinciarini-Ellis-Fantoma-Errico-Del Cadia. Dopo il primo parziale firmato Ruvo sul 5-13, contro break di 8-0 all’uscita dal timeout grazie all’ottimo impatto offensivo di Fantoma. Primi cambi dalla panchina con gli ingressi di Caroti-Bolpin-Mastellari prima e degli aggregati Morena-Beyrne pochi minuti dopo. La tripla a fil di sirena di Caroti fissa il punteggio sul 18-22 del primo quarto.

Caroti-Mastellari-Bolpin-Beyrne-Morena il quintetto iniziale di un secondo quarto a ritmo più lento nella prima parte sul 6-2. Cinciarini-Ellis-Fantoma-Del Cadia da una parte e Johnson-Bogliardi-Guaiana-Chinellato dall’altra cambiano volto ad un finale in cui lo sprint di Ellis a campo aperto prende il sopravvento (17-6). Ruvo ricuce dalla lunetta ma il passaggio illuminante di Cincia per Del Cadia fissa il parziale sul 21-12.

Caroti-Ellis-Bolpin-Errico-Del Cadia in campo nel terzo quarto in cui Johnson spinge Ruvo sul 4-11 dopo cinque minuti di gioco. Caroti timbra dalla distanza in due occasioni consecutive e sblocca il punteggio in casa Valtur, Chinellato e Guaiana mostrano la buona vena realizzativa che permette ai suoi di timbrare il 17-23.

Ultimo starting five di serata: Cinciarini-Mastellari-Fantoma-Beyrne-Morena. Gli otto punti in fila con due triple in transizione di un ottimo Fantoma, inaugurano l’ultimo quarto ad alto ritmo in cui entrambe le squadre non intendono risparmiarsi. Valtur allunga sul 16-8 nei primi cinque minuti. Ruvo risponde con un contro break di 5-1 a due minuti dalla fine, ma i cinque punti di Ellis e la tripla di Caroti consentono alla Valtur di vincere il parziale finale sul 24-16 e la differenza totale del match (80-73).

VALTUR BRINDISI-CRIFO WINES RUVO DI PUGLIA (18-22; 21-12; 17-23; 24-16)

VALTUR: Errico, Beyrne 1, Ellis 17, Morena 4, Caroti 15, Mastellari 9, Bolpin 6, Del Cadia 4, Fantoma 19, Cinciarini 5, Mzerniuk ne.

CRIFO WINES: Mbacke ne, Valesin 9, Reale, Bogliardi 6, Guaiana 21, Chinellato 13, Lovero ne, Johnson 18, Lumena 4, Guastamacchia 2, Verardi ne.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi