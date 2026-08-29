Nuovo movimento negli equilibri politici del Consiglio comunale di Brindisi. La consigliera Lidia Penta, eletta nelle fila della Lega e successivamente passata al gruppo degli indipendenti, entra ufficialmente in Forza Italia, andando ad aderire anche al gruppo consiliare azzurro.

A dare l’annuncio sono la segretaria cittadina di Forza Italia, Livia Antonucci, e il capogruppo in Consiglio comunale, Teodoro Pierri, che salutano con soddisfazione l’ingresso della consigliera.

«Benvenuta Lidia Penta. Si rafforza la nostra presenza in Consiglio», è il messaggio con cui Forza Italia ufficializza il passaggio, definendolo «un ulteriore passo nel percorso di crescita e consolidamento» del partito a Brindisi.

Per gli azzurri, l’adesione di Penta rappresenta un rafforzamento della presenza in aula e, al tempo stesso, la conferma della volontà di costruire una forza politica «sempre più radicata sul territorio, aperta alle migliori energie della città e capace di essere punto di riferimento» per chi si riconosce nei valori del popolarismo europeo, del liberalismo, del garantismo e di un centrodestra responsabile e di governo.

Forza Italia sottolinea inoltre l’esperienza amministrativa della consigliera e la conoscenza delle problematiche cittadine, elementi che, secondo il partito, potranno contribuire al lavoro del gruppo consiliare.

«La sua adesione non è per noi soltanto un dato numerico – affermano Antonucci e Pierri –. È soprattutto la condivisione di un percorso politico che vogliamo continuare a costruire attraverso il confronto, la partecipazione e la presenza quotidiana accanto ai cittadini».

L’ingresso di Penta modifica quindi ulteriormente la composizione dei gruppi consiliari e rafforza la componente di Forza Italia all’interno della maggioranza di centrodestra che sostiene l’amministrazione comunale.

Gli azzurri assicurano che continueranno a svolgere «con sempre maggiore determinazione» il proprio ruolo nella vita politica e amministrativa della città, puntando su proposte concrete e senso di responsabilità.

«A Lidia Penta rivolgiamo il nostro più sincero benvenuto nella comunità di Forza Italia e l’augurio di buon lavoro», concludono la segretaria cittadina Livia Antonucci e il capogruppo Teodoro Pierri, ribadendo l’obiettivo di rafforzare «un progetto politico serio, credibile e inclusivo», con Brindisi e gli interessi dei cittadini al centro.