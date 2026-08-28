Grande partecipazione all’incontro promosso dalla LILT – Associazione Provinciale di Brindisi, svoltosi il 26 agosto presso il Pic-Nic di Brindisi, in occasione della presentazione del libro “Una vita per vincere il cancro” del Prof. Francesco Schittulli, Presidente Nazionale LILT.

Una serata ricca di emozioni, testimonianze e riflessioni, durante la quale il Prof. Schittulli ha dialogato con il Dott. Vincenzo Gatto, Console Provinciale della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, ripercorrendo la propria esperienza umana e professionale e ribadendo il valore fondamentale della prevenzione e della diagnosi precoce nella lotta contro i tumori.

Particolarmente significativa la presenza di S.E. il Prefetto di Brindisi, Dott. Guido Aprea, che nel suo intervento ha richiamato i valori della solidarietà, della sicurezza, della famiglia e del dialogo. Un messaggio che si lega pienamente alla missione della LILT: prendersi cura della persona significa tutelarne la salute, ma anche costruire intorno ad essa una rete di ascolto, attenzione e vicinanza.

La presenza del Prefetto è stata sottolineata con gratitudine dallo stesso Prof. Schittulli, che l’ha definita «un grande onore e un importante riconoscimento al valore del messaggio che il libro vuole trasmettere».

Alla serata è stata organizzata dal Presidente della LILT Associazione Provinciale di Brindisi, Maddalena Sardella, insieme al nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione Provinciale, recentemente insediatosi, e a numerosi rappresentanti delle istituzioni, del mondo politico, sanitario e scientifico, delle professioni, delle associazioni e del volontariato, oltre a tanti cittadini.

«La grande partecipazione a questa serata ci riempie di soddisfazione e ci conferma quanto sia importante continuare a creare occasioni di incontro e sensibilizzazione. Insieme al nuovo Consiglio Direttivo vogliamo dare ulteriore impulso alle attività della LILT Brindisi, rafforzandone la presenza sul territorio e la capacità di fare rete. Ringrazio il Prof. Schittulli, le Istituzioni e tutti coloro che hanno voluto essere al nostro fianco: il nostro impegno sarà quello di essere sempre più vicini alle persone e di diffondere con forza la cultura della prevenzione», ha dichiarato la Presidente Maddalena Sardella.

«Una serata davvero speciale, ricca di emozioni, riflessioni e importanti testimonianze», ha commentato il Prof. Schittulli, ricordando il messaggio universale che accompagna il suo libro: «anche nei momenti più difficili non bisogna smettere di combattere, di credere e di guardare avanti».

L’incontro ha rappresentato un momento importante per la LILT Associazione Provinciale di Brindisi, impegnata a rafforzare la propria presenza sul territorio e la collaborazione con istituzioni, mondo sanitario, associazioni e volontariato.

A confermare il valore solidale dell’iniziativa, il ricavato della vendita del libro sarà interamente devoluto alla LILT – Associazione Provinciale di Brindisi, a sostegno delle attività di prevenzione promosse sul territorio.

La LILT Brindisi ringrazia il Prof. Francesco Schittulli, S.E. il Prefetto Guido Aprea, il Dott. Vincenzo Gatto, le Autorità, le istituzioni, le associazioni, i volontari e tutti i cittadini che hanno contribuito alla riuscita della serata.

Un ringraziamento particolare va ad Angelo Maci di Cantine Due Palme, amico e sostenitore della LILT, da sempre attento e sensibile ai temi della prevenzione e della solidarietà. Con la sua disponibilità e il suo concreto sostegno ha partecipato attivamente alla buona riuscita dell’evento, onorandoci inoltre della sua presenza e confermando, ancora una volta, la vicinanza alle iniziative e ai valori promossi dalla nostra Associazione.

Prevenzione, solidarietà e partecipazione: una comunità unita nella scelta di prendersi cura della vita.

COMUNICATO STAMPA

LILT

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Associazione Provinciale di Brindisi