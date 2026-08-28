La Dinamo Basket Brindisi rafforza la propria struttura dirigenziale con due nuovi ingressi che puntano a consolidare il progetto societario e a sviluppare ulteriormente i rapporti con il territorio.

Il club ha ufficializzato la nomina di Gianluca Scivales nel ruolo di Executive Advisor e l’ingresso di Claudio Melissano come Direttore Commerciale. Due figure con esperienze differenti, chiamate a occuparsi di aspetti strategici e commerciali del percorso di crescita della società biancazzurra.

Scivales porta alla Dinamo un’esperienza maturata in oltre otto anni nel movimento cestistico brindisino. Il suo percorso è iniziato nel 2018 con l’Assi Basket Brindisi, dove ha ricoperto il ruolo di dirigente, fino ad assumere negli ultimi cinque anni la carica di vicepresidente.

Nel nuovo incarico offrirà un supporto diretto alla Presidenza e alla Direzione Generale, contribuendo alla definizione delle strategie societarie, al rafforzamento della struttura organizzativa, allo sviluppo delle relazioni istituzionali e territoriali e alla programmazione sportiva, con particolare attenzione anche alla valorizzazione del settore giovanile.

«È per me un grande onore ricevere questo nuovo incarico all’interno della Dinamo Basket Brindisi – commenta Scivales –. Ringrazio sinceramente la società per la fiducia. Ho trovato una realtà ambiziosa, con una visione chiara e con la volontà di costruire un progetto credibile, moderno e radicato nel territorio».

Scivales considera il nuovo ruolo «un’opportunità di crescita professionale» nella quale mettere a disposizione l’esperienza maturata in questi anni. «Il mio obiettivo sarà dare continuità al lavoro avviato, rafforzare l’identità societaria e creare le condizioni per un percorso tecnico e gestionale di livello superiore. Sarà un lavoro quotidiano, fatto di programmazione, responsabilità ma anche tanta passione».

Parallelamente, la Dinamo ha affidato a Claudio Melissano il ruolo di Direttore Commerciale, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente l’area commerciale e rafforzare il rapporto tra il club e il tessuto imprenditoriale del territorio.

Melissano si occuperà in particolare dello sviluppo delle partnership commerciali e delle sponsorizzazioni, della gestione e del consolidamento dei rapporti con gli attuali partner e della ricerca di nuove opportunità di collaborazione.

L’obiettivo è costruire una rete sempre più ampia di imprese e realtà economiche coinvolte nel progetto biancazzurro, creando nuove sinergie e valorizzando il ruolo della Dinamo come società sportiva profondamente legata al territorio.

Per Melissano si tratta anche di un ritorno nella società, questa volta con un incarico diverso: «Tornare alla Dinamo, questa volta con un nuovo ruolo, è per me motivo di grande entusiasmo. Conosco già l’ambiente e il progetto societario e sono contento di poter dare il mio contributo anche sotto questo nuovo punto di vista».

«L’obiettivo – aggiunge il nuovo Direttore Commerciale – sarà lavorare per consolidare le collaborazioni esistenti e crearne di nuove, coinvolgendo sempre più il territorio nel progetto Dinamo».

Con le nomine di Scivales e Melissano, la Dinamo Basket Brindisi prosegue dunque nel percorso di strutturazione della propria organizzazione, affiancando alle componenti sportive una sempre maggiore attenzione agli aspetti manageriali, alle relazioni istituzionali e allo sviluppo commerciale. Una strategia orientata a rendere più solida e sostenibile la crescita del club e a rafforzarne il legame con la comunità e il sistema imprenditoriale brindisino.