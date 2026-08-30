Doppio intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi nella giornata di oggi, domenica 30 agosto, per due incendi che hanno interessato altrettante autovetture.

Il primo intervento si è verificato a Fasano, in via Lancia, dove una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per l’incendio di una Smart elettrica all’interno di un garage. Le fiamme hanno interessato anche altre due automobili che si trovavano all’interno della rimessa, provocandone il danneggiamento.

I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio e successivamente a mettere in sicurezza l’intera area, evitando ulteriori conseguenze. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.

Nel pomeriggio, invece, una seconda squadra è intervenuta sulla SP 81, all’altezza della strada per Trullo, in prossimità del civico 20, per l’incendio di una Citroën C4.

In questo caso la vettura ha preso fuoco mentre era in movimento. L’incendio ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno rapidamente domato le fiamme e provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio della Citroën.

Due interventi distinti, dunque, che hanno impegnato le squadre del Comando di Brindisi nella gestione e nella messa in sicurezza delle aree interessate.