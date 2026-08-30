Una serata e una nottata particolarmente movimentate nel Brindisino, con diversi interventi che hanno impegnato le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale e dei distaccamenti del territorio.

L’intervento più impegnativo era iniziato già nel pomeriggio di ieri in contrada Zaccano-Casalini, dove un vasto incendio boschivo ha interessato circa 20 ettari di vegetazione. Per fronteggiare le fiamme sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Ostuni, Martina Franca e Monopoli, insieme a volontari, personale della Forestale, Arif e Protezione civile.

Sul posto anche il personale DOS dei Vigili del Fuoco, i Direttori delle Operazioni di Spegnimento, impegnati nel coordinamento delle attività. Dopo le operazioni di spegnimento, le squadre hanno proseguito con la bonifica dell’area per scongiurare la ripresa dei focolai.

Nella notte, un altro intervento ha richiesto l’azione della squadra dei Vigili del Fuoco di Francavilla Fontana, intervenuta a Oria, in via Marco Pacuvio, per l’incendio di un’automobile all’interno di un garage. Le fiamme sono state rapidamente domate e, soprattutto, i Vigili del Fuoco sono riusciti a mettere in salvo due cani che si trovavano all’interno. La squadra è rimasta sul posto per effettuare le necessarie verifiche tecniche e strutturali.

A Brindisi, invece, una squadra del Comando provinciale è intervenuta in via Montegrappa per l’incendio di un’automobile. Anche in questo caso le fiamme sono state spente e l’area è stata messa in sicurezza. Il rogo ha provocato danni anche a un’altra vettura parcheggiata nelle vicinanze e alla facciata di un condominio.

Sempre nella notte, un incidente stradale a Erchie ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco con un mezzo del distaccamento di Manduria: a seguito dello schianto si è sviluppato anche un incendio che ha coinvolto un’automobile.

Una sequenza di interventi che ha visto dunque impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco su più fronti, tra incendi boschivi, roghi di autovetture e un incidente stradale, in una delle notti più intense di questa fine d’agosto.