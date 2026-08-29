Domenica 6 settembre, a partire dalle 17.00, la Tenuta di Jaddico-Giancola di Tenute Rubino tornerà ad accogliere il pubblico con un pomeriggio dedicato al movimento, alla natura, al relax e alla degustazione, in uno dei luoghi più identitari dell’azienda, nel cuore della terra del Susumaniello, vitigno autoctono che la famiglia Rubino ha contribuito a valorizzare e rendere simbolo della propria

identità.

L’appuntamento rientra nel calendario collettivo “Sulla Via del Brindisi”, promosso da Appia Wine Road, l’associazione di sette cantine nata per valorizzare il patrimonio vitivinicolo e il paesaggio rurale attraversati dal tratto terminale della Via Appia-Traiana. L’evento si inserisce nell’anno in cui ricorre il secondo anniversario del riconoscimento della Via Appia come Patrimonio Unesco. Un legame che

nasce dal luogo stesso: la Tenuta di Jaddico-Giancola si trova lungo l’antico tracciato della via Traiana, nel tratto terminale che conduceva verso il mare e il porto di Brindisi.

Correre, pedalare, camminare, respirare, nuotare. E, alla fine, brindare. È questa la formula di Crossing Giancola 2026: un invito della famiglia Rubino a vivere la Tenuta di Jaddico-Giancola a passo libero, seguendo il proprio ritmo e lasciandosi guidare dal paesaggio, dai suoni e dai silenzi della natura

Dopo la prima, coinvolgente edizione, il programma si amplia e propone attività per sportivi, appassionati di outdoor, famiglie e wine lovers, ma anche per chi semplicemente desidera regalarsi qualche ora di energia e leggerezza immerso nella natura.

Si parte alle 17.00 con diverse esperienze in contemporanea: una camminata attiva di circa un’ora tra filari e paesaggio rurale, un percorso dedicato alla corsa guidato da Vito Scarcella e Francesco Schirinzi, due appassionati runner e conoscitori del territorio, e due proposte sulle due ruote, con la mountain bike dell’ASD Bici Club Carovigno e il percorso slow firmato Madera Bike Tour di Daniele Pomes, con 14 bici disponibili a noleggio.

Per chi preferisce rallentare, spazio allo yoga al tramonto con Lidia Corallo, che porterà la pratica fuori dal tappetino, tra respiro, ascolto e connessione con il paesaggio. Tra le novità di questa edizione c’è anche l’esperienza in mare: un percorso di nuoto nel tratto antistante Torre Testa, guidato da Marco Simone, allenatore, istruttore di nuoto e nuotatore Master, coordinatore di Apulian Open Water, gruppo di appassionati uniti dall’amore per il mare e per il nuoto in acque libere.

Niente classifiche, niente cronometri, niente stress: Crossing Giancola non è una gara, ma un pomeriggio di relax e benessere. Un modo diverso di attraversare un luogo e sentirsi bene. Il movimento diventa così una chiave per entrare in sintonia con la natura, esplorare il territorio e arrivare al momento più atteso con ancora più voglia di stare insieme.

Intorno alle 19.00, infatti, tutti i percorsi convergeranno nell’area degustazione per un aperitivo al tramonto di fronte a Torre Testa, con il mare sullo sfondo e i vini prodotti con le uve della stessa Tenuta di Jaddico-Giancola nel calice.A raccontare aneddoti, storia, vitigni e profumi nel calice saranno Jasmin Almiento, Brand Ambassador e sommelier professionista di Tenute Rubino e Stefano Leggiero, sommelier ed enologo specializzato in viticoltura digitale, affiancati da tre collaboratori storici dell’area produzione. Leo Borsetti, Francesco Morleo e Dante De Cataldo. Un brindisi finale che diventa parte integrante dell’esperienza: ritrovare nel calice la brezza, la luce e i profumi del paesaggio appena attraversato.

Crossing Giancola 2026 è un invito a staccare, muoversi, respirare e brindare. Perché a volte il modo migliore per scoprire un territorio è semplicemente attraversarlo. E poi fermarsi, insieme, davanti ad un calice di vino.

Crossing Giancola 2026 per Appia Wine Road

Domenica 6 settembre 2026 I dalle

ore 17.00

Tenuta di Jaddico-Giancola – Tenute Rubino, Brindisi

Evento inserito nel calendario Appia Wine Road

Prenotazione obbligatoria

Tenute Rubino www.tenuterubino.com

Informazioni: 0831 571955 / 377 3713039