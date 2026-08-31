L’Ufficio scolastico regionale per la Puglia – Ufficio IV, Ambito territoriale per la provincia di Brindisi, ha pubblicato un interpello per la copertura di tre posti disponibili ma non vacanti, con incarico di Funzionario di Elevata Qualificazione/DSGA fino al 31 agosto 2027. Il provvedimento, firmato dal dirigente Angela Tiziana Di Noia, è datato 28 agosto 2026, mentre il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 23.59 del 1° settembre 2026, lasciando quindi agli interessati appena pochi giorni per presentare la propria disponibilità.

I posti disponibili riguardano l’IC Commenda di Brindisi, l’IISS Salvemini di Fasano e l’IC Giovanni XXIII-Pascoli di Fasano, tutti con incarico previsto fino al 31 agosto 2027. Per l’IC Giovanni XXIII-Pascoli l’incarico sarà sottoposto a condizione risolutiva in caso di rientro anticipato del titolare attualmente assente per mandato sindacale.

La procedura viene attivata dall’Ambito territoriale considerato che la presenza del DSGA è indispensabile per la predisposizione e l’adozione degli atti amministrativi e contabili delle istituzioni scolastiche e che l’assenza di tale figura preclude la regolare erogazione del servizio scolastico.

L’interpello stabilisce un preciso ordine di priorità per l’assegnazione degli incarichi. In prima fase potranno presentare domanda i funzionari già titolari di incarico di DSGA, ai quali potrà essere affidata la reggenza. In caso di più candidature per la stessa sede, le domande saranno graduate sulla base di criteri che comprendono lo svolgimento dell’incarico ad interim nell’istituzione scolastica nell’anno più recente, la titolarità di incarico di DSGA, l’anzianità di servizio, l’esperienza nella stessa tipologia di istituzione scolastica, la viciniorità e, infine, l’anzianità anagrafica.

Qualora non si proceda alla copertura attraverso questa prima fase, l’interpello prevede il coinvolgimento del personale inserito nella procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione della Regione Puglia, quindi degli assistenti amministrativi di ruolo in possesso dei requisiti previsti. In particolare, possono candidarsi gli assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno cinque anni di esperienza nell’area degli assistenti oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno dieci anni di esperienza. Sono inoltre previste ulteriori fasi per il personale risultato idoneo nelle procedure valutative di altre regioni e, in via residuale, per altro personale amministrativo secondo l’ordine di priorità stabilito dal contratto integrativo.

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 23.59 di martedì 1° settembre 2026, utilizzando esclusivamente il modello allegato all’interpello, debitamente compilato e firmato, al quale dovranno essere aggiunti un documento di riconoscimento in corso di validità e il curriculum vitae. La documentazione dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo uspbr@postacert.istruzione.it, indicando nell’oggetto la dicitura “CANDIDATURA INCARICO – Funzionario E.Q. – DSGA”.

In sostanza, dalla firma dell’interpello, datato 28 agosto, alla scadenza delle candidature del 1° settembre, intercorrono appena quattro giorni, entro i quali il personale interessato dovrà valutare la propria disponibilità e completare la procedura per concorrere all’assegnazione di uno dei tre incarichi disponibili in provincia di Brindisi.

CLICCA QUI PER L’INTERPELLO

CLICCA QUI PER IL MODULO DA ALLEGARE