Si è conclusa ieri, domenica 30 agosto, la 24ª edizione del Festival del Fico Mandorlato di San Michele Salentino, che ha fatto registrare un grande successo e una partecipazione straordinaria di pubblico.

Tra le novità più apprezzate dell’edizione appena conclusa c’è stata la Special box del fico mandorlato presentata da Alto Salento Sapori. La confezione ha suscitato grande interesse e curiosità tra i visitatori presenti, attirando l’attenzione per il suo design originale e per la particolare storia legata alla sua realizzazione.

La Special box nasce infatti da un progetto di economia circolare e viene realizzata mediante stampa 3D utilizzando materiale ottenuto dagli scarti di potatura del fico. L’idea valorizza una risorsa agricola normalmente destinata a essere smaltita e la trasforma in un elemento innovativo di confezionamento e comunicazione, con attenzione anche all’impatto connesso alla produzione di CO₂.

Il progetto è stato promosso dall’azienda Alto Salento Sapori di Monaco Rocco, grazie all’idea dell’agronomo Cosimo Damiano Guarini e al contributo del giovane startupper sammichelano Nicola Suma, che ha ideato la produzione delle box. Il design è stato realizzato dalla designer Silviana Sasso.

La presentazione della Special box ha rappresentato un’occasione concreta per riportare al centro dell’attenzione il fico mandorlato, la sua storia e la comunità che ne custodisce la tradizione. L’innovazione ha così accompagnato la valorizzazione del prodotto, offrendo al pubblico una nuova chiave di lettura basata su sostenibilità, creatività e identità territoriale.

«Siamo molto soddisfatti dell’interesse e della curiosità suscitati dalla Special box – dichiara Monaco Rocco –. Il pubblico ha compreso il valore di un progetto che unisce tradizione e innovazione e che dimostra come anche gli scarti agricoli possano diventare una risorsa. Questa edizione del Festival, con la sua grande partecipazione, conferma l’affetto e l’attenzione che il territorio riserva al fico mandorlato di San Michele Salentino.»

Monaco Rocco, in qualità di Presidente Provinciale di Copagri Brindisi, intende ora raccontare e diffondere questo modello di economia circolare anche nelle altre filiere agroalimentari della provincia, coinvolgendo gli associati Copagri su scala regionale e nazionale.

L’esperienza della Special box si inserisce quindi in una più ampia strategia di valorizzazione del fico mandorlato: un prodotto identitario capace di innovarsi senza perdere il legame con le proprie radici e con la comunità di San Michele Salentino.