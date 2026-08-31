Al PalaGentile di Ostuni, rivestito ad hoc per l’appuntamento speciale, la Valtur Brindisi riceve il primo caloroso e appassionato abbraccio dai suoi tifosi e da tutti i supporters pugliesi giunti domenica 30 agosto in occasione della seconda edizione della Valtur Cup. L’amichevole si è svolta in un clima di festa e grande rispetto, suggellata dall’omaggio al campione Achille Polonara, nelle nuove vesti di assistente allenatore ad Aellino, riservata dai padroni di casa del Title and Global Sponsor Valtur. Nelle fila biancoazzurre assenti JaCorey Williams, in arrivo a Brindisi nei prossimi giorni al termine del campionato portoricano vinto dalla sua squadra ed espletati gli aspetti burocratici per il rilascio del visto, ed Ethan Esposito tenuto precauzionalmente a riposo.

A vincere è Halley Campania Avellino Basket, al comando delle operazioni a partire dal secondo quarto potendo contare su dieci giocatori effettivi della prima squadra impiegati nella calda serata di fine agosto. MVP del match Blake Francis autore di 21 punti.

Cinciarini-Ellis-Fantoma-Miani-Del Cadia il quintetto scelto da coach Nicola Brienza e dagli assistenti Marco Cardillo e Cristian Cifuentes (Marco Esposito impegnato in Nazionale Georgiana per le qualificazioni alla FIBA World Cup 2027. Del Cadia fa la voce grossa sotto canestro ben coadiuvato da Ellis in versione assistman nei primi minuti di gioco (12-10). L’atleta aggregato Morena ed il giovane brindisino Errico cambiano il reparto lunghi dei biancoazzurri ed è la tripla a fil di sirena di tabella dell’ex Francis a consentire il sorpasso irpino sul 20-22. Gli otto punti consecutivi di Della Rosa ad inizio secondo quarto marchiano il primo allungo irpino che scappano via in doppia cifra di vantaggio sul 24-40 al 15’.. Ellis innesta le marce alte in transizione a campo aperto facendo intravedere le proprie qualità con sei punti in fila di puro ossigeno in casa Valtur (34-47 al 18’). Owens è costretto ad uscire dal campo a causa di un colpo fortuito subito durante una caduta e il finale di primo tempo si chiude sul 40-50. Ellis realizza due triple al rientro in campo che permettono ai suoi di tornare a due possessi di svantaggio (49-55 al 25’). Avellino risponde prontamente in un minuto con un importante contro break di 0-13, ispirato dagli otto punti consecutivi di Francis al rientro sul parquet. Brindisi continua a litigare con la lunetta (2/8 nel solo terzo quarto) e Cinciarini prova a suonare la carica grazie a due penetrazioni vincenti al ferro a fine terzo quarto: 55-68. I tentativi di rimonta vengono placati dal 0-6 inziale dell’ultimo quarto per gli ospiti che sfruttano a proprio vantaggio la maggior stazza sotto canestro con Zerini-Serpilli. Brindisi non segna per i primi quattro minuti scivolando fino a -19 (55-74) ma batte un colpo con una serie di triple a firma Caroti-Mastellari-Fantoma (66-78 al 38’). I minuti finali non cambiano l’esito finale del match: Avellino vince la seconda edizione della Valtur Cup con il punteggio di 68-79.

Si tornerà in campo per il torneo di Lucca nel weekend del 5/6 settembre con Pistoia, Montecatini e Livorno.

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI-HALLEY CAMPANIA AVELLINO BASKET: 68-79 (20-22, 40-50, 55-68, 68-79)

VALTUR BRINDISI: Errico, Beyrne ne, Ellis 13, Morena, Caroti 9, Mastellari 8, Bolpin 3, Del Cadia 14, Miani 3, Fantoma 9, Cinciarini 9, Mzerniuk ne. All.: Brienza.

AVELLINO BASKET: Zerini 11, Francis 21, Della Rosa 9, Owens 2, Palumbo 8, Mollura 8, Serpilli 14, Campogrande 3, Dell’Agnello 3, Fresno. All.: Di Carlo.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi