Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi a Brindisi, dove i Vigili del Fuoco del Comando provinciale sono intervenuti per un incendio divampato all’interno di un’abitazione in via Appia.

Il rogo ha avuto origine nel vano cucina, interessando la mobilia e provocando una consistente presenza di fumo che ha annerito l’intera abitazione.

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme, effettuare le operazioni di bonifica e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio.

Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte.