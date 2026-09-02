Una notte di glamour, eleganza e pura energia fashion. La splendida cornice della Masseria Cillare di Brindisi ha fatto da scenario, lo scorso 30 agosto, alla grande serata-evento privata di Miss Summer Salento 2026, trasformandosi per una sera in una vera passerella dedicata alla bellezza, alla moda e allo spettacolo.

A conquistare la corona più ambita è stata Aurora Caponi, di Brindisi, incoronata Miss Summer Salento 2026 al termine di una serata ricca di emozioni, applausi e momenti di grande spettacolarità.

Un’edizione che ha raccontato una bellezza contemporanea, fatta non soltanto di immagine, ma anche di personalità, eleganza, presenza scenica e capacità di emozionare. Un mix perfetto che ha portato le protagoniste a vivere una vera esperienza nel mondo fashion.

Accanto alla vincitrice, numerosi i titoli assegnati nel corso della serata. Elisabetta Epifani, di Salice Salentino (LE), ha conquistato il titolo di Miss Summer Salento Flashback 2026.

La fascia di Miss Summer Salento Bikini 2026 è stata assegnata a Vanessa Saracino, di San Vito dei Normanni, e Sara Totaro, di Surbo (LE).

Per Miss Summer Salento Eleganza 2026 sono state premiate Siria Pistoia, di Fasano (BR), Denise Fiaccone, di Brindisi, e Azzurra Pennetta, di San Pietro Vernotico.

Un doppio riconoscimento per Vanessa Saracino, di San Vito dei Normanni, che ha conquistato anche il titolo di Miss Summer Salento Web 2026, confermando il grande seguito ottenuto anche sul web.

A scandire i tempi della serata, con professionalità, ritmo e stile, è stato il giornalista e presentatore Nico Lorusso, che ha accompagnato le concorrenti durante i diversi momenti dell’evento, mantenendo alta l’attenzione del pubblico fino al momento clou della proclamazione.

Dietro le quinte di questa elegante produzione ci sono gli organizzatori Marcello Altomare e Niko Fiore, che hanno dato vita a un appuntamento pensato per fondere il mondo dei concorsi di bellezza con quello della moda, dell’intrattenimento e dello spettacolo.

La Masseria Cillarese, con la sua atmosfera raffinata e suggestiva, si è così trasformata in un vero fashion stage, dove le concorrenti hanno potuto esprimere personalità, stile e femminilità, dando vita a una passerella capace di catturare gli sguardi e raccontare le diverse anime della bellezza salentina.

A completare il quadro della serata, la danza ha regalato movimento, ritmo e suggestioni. Protagonista la Scuola di ballo Evolution Dance di Squinzano (Le), diretta dalla maestra Clarissa Tau, che ha portato sul palco energia e talento.

Particolarmente suggestiva anche la presenza del progetto “Armonia, Eleganza e Consapevolezza in Movimento” della Scuola di ballo Cuori Danzanti della maestra Simona De giuseppe, dedicato alle danze orientali, di San Pietro Vernotico, che ha aggiunto alla serata una dimensione raffinata e affascinante.-

Tra passerelle, danza, eleganza e spettacolo, Miss Summer Salento 2026 si è confermato un appuntamento capace di valorizzare nuovi volti e nuove personalità, offrendo alle partecipanti un palcoscenico dove bellezza e carattere diventano protagonisti.

Il risultato è stato un evento dal forte respiro fashion e glamour, capace di trasformare una notte di fine estate in una vera celebrazione dello stile e della bellezza del territorio.

E alla fine, quando le luci hanno illuminato il momento più atteso, è stato il volto di Aurora Caponi a brillare più di tutti.

La corona di Miss Summer Salento 2026 resta così a Brindisi, consegnando alla giovane brindisina il titolo di reginetta di un’edizione che ha fatto della bellezza, dell’eleganza, della moda e dello spettacolo i suoi ingredienti vincenti.

Una notte fashion. Una notte di emozioni. Una notte firmata Miss Summer Salento 2026.