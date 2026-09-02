Grave episodio di inciviltà e potenziale pericolo per la sicurezza pubblica nel territorio di Carovigno, dove nel pomeriggio di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi è intervenuta presso le pertinenze di un casolare rurale situato in contrada San Francesco, lungo la Strada Comunale 33 Agro Vica Rovina, per un incendio sviluppatosi all’interno di una discarica abusiva.

Tra i rifiuti abbandonati era presente materiale altamente infiammabile e potenzialmente pericoloso. In particolare, i Vigili del Fuoco hanno rinvenuto circa 17 bombole e bottiglie di GPL, lasciate incustodite all’aperto ed esposte agli agenti atmosferici e agli sbalzi termici. Nell’area erano stati inoltre accumulati materiale edile e ponteggi in disuso.

Il deposito incontrollato di contenitori a pressione rappresenta un serio pericolo, non soltanto per l’ambiente e la fauna locale, ma anche per la sicurezza degli abitanti della zona e dei passanti. La presenza delle bombole di GPL in prossimità dell’incendio ha inoltre aumentato sensibilmente i rischi per gli stessi operatori impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

L’intervento dei Vigili del Fuoco, coadiuvati da unità speciali, è proseguito con le delicate operazioni di bonifica e messa in sicurezza delle bombole e delle bottiglie di GPL presenti nell’area. Un episodio che richiama ancora una volta l’attenzione sulle gravi conseguenze dell’abbandono incontrollato dei rifiuti e sui rischi che simili comportamenti possono determinare per la sicurezza dell’intera collettività.