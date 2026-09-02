Il prestigioso scenario del Castello Normanno Svevo di Mesagne si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del panorama culturale.

Giovedì 10 settembre, alle ore 21.00, lo scrittore e conduttore radiofonico Luca Bianchini sarà l’ospite d’onore all’interno della programmazione del Premio Nazionale “Oscar del libro”. Durante la serata, l’autore presenterà al pubblico il suo ultimo romanzo, Le ragazze di Tunisi (edito da Mondadori). Un libro corale, solare e malinconico che attinge ai ricordi familiari dello scrittore per narrare un’epopea ambientata nel Mediterraneo a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta.

L’iniziativa è promossa attivamente dalla Città di Mesagne e dal Consiglio Regionale della Puglia, a testimonianza della forte sinergia istituzionale sul territorio per sostenere e valorizzare manifestazioni culturali di alto profilo.

Accompagnato dal suo inconfondibile stile ironico e appassionato, Luca Bianchini dialogherà con la platea condividendo aneddoti, retroscena e riflessioni sulla nascita dell’opera, offrendo ai presenti un’occasione speciale di confronto diretto nella splendida cornice del castello.

“Ospitare a Mesagne un autore eclettico e amato come Luca Bianchini all’interno del Premio Nazionale “Oscar del libro” – ha dichiarato il Sindaco Francesco Rogoli – è un motivo di grande orgoglio per la nostra comunità e conferma la centralità che la cultura riveste nelle scelte politico-amministrative della città. Questo prestigioso appuntamento si inserisce nel cartellone di Mesagne Estate 2026, una programmazione pensata anche per offrire ai cittadini occasioni di crescita e confronto di altissimo livello.

La suggestiva cornice del nostro Castello Normanno Svevo torna così a farsi teatro privilegiato di progetti culturali capaci di dare lustro e respiro nazionale al nostro territorio.”