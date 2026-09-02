Non un semplice evento ecclesiale, ma una vera e propria “nuova Pentecoste” destinata a coinvolgere capillarmente la vita dell’intero quartiere. Con questo spirito, dal 19 settembre al 4 ottobre 2026, la Parrocchia San Vito Martire di Brindisi vivrà la Missione Popolare, un percorso pastorale affidato ai Missionari del Preziosissimo Sangue (Centro per l’Evangelizzazione di Roma).

L’iniziativa, dal titolo «… se tu conoscessi il dono di Dio!» (Gv 4, 10), è stata preparata nell’arco di un intero anno e prenderà il via, nel giorno del compleanno del Venerabile Matteo Farina, a cui — unitamente al giovane San Vito — è affidato l’evento di grazia .

Come evidenziato dal parroco don Claudio Cenacchi e dal Vescovo dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, Sua Ecc. Rev.ma Mons. Giovanni Intini, la Missione nasce da esigenze pastorali profonde ed urgenze spirituali concrete:

• L’inquietudine per i lontani: La spinta fondante nasce dalla consapevolezza di come la normale routine parrocchiale non riesca a raggiungere molte persone che si sono allontanate o che vivono ai margini della vita di fede;

• Il rinnovamento della pastorale: L’intenzione guida è quella di superare schemi stanchi e rassegnati, restituendo a ogni battezzato la consapevolezza della propria intrinseca natura missionaria;

• Un annuncio di vicinanza e amicizia: I missionari e i fedeli sono chiamati ad agire “come il Buon Pastore”, portando la Parola di Dio direttamente dove la gente vive. L’obiettivo è superare il “frastuono” delle urgenze quotidiane per tessere legami di fraternità, ascolto e amicizia;

• Una presenza nel quotidiano: La Missione intende far sì che la Grazia nutra la vita di ciascuno, affinché si diventi “presenza eucaristica” nei luoghi di lavoro, di studio e di relazione sociale.

Ciò che si attende da queste due settimane, è una mobilitazione comunitaria trasversale, capace di abbattere le barriere anagrafiche e sociali attraverso iniziative modellate per ogni fase della vita:

• Bambini e Famiglie: Le mattine e i pomeriggi saranno caratterizzati dalla visita dei missionari nelle abitazioni e nelle scuole del territorio parrocchiale. Per i più piccoli sarà attivo il Grande Oratorio Missionario (G.O.M.) in Piazza Tirolo, mentre nelle abitazioni si terranno i Cenacoli in Famiglia;

• Giovani: A ragazzi e giovani sono dedicati momenti specifici di aggregazione e confronto, tra cui la serata Giovani in Festa, gli incontri nei saloni parrocchiali e il musical “Tutto chiede salvezza” messo in scena dalla compagnia di Teatro Sociale “La Chiave della Vita”;

• L’intera Comunità Cittadina: Eventi di grande impatto simbolico uniscono le differenti generazioni. Tra questi spiccano la Marcia per la Pace del 27 settembre che attraverserà le arterie principali di Brindisi fino alla Cattedrale, con l’omaggio alla tomba del Venerabile Matteo Farina, e la processione serale della Via Sanguinis prevista per il 2 ottobre tra le vie del quartiere.

La Comunità si attende che questo soffio missionario generi un impatto duraturo: una parrocchia con “porte aperte”, capace di continuare ad accogliere e a mettersi in cammino verso le periferie esistenziali anche dopo la riconsegna del mandato.

L’apertura ufficiale si terrà sabato 19 settembre alle ore 17:00 in Piazza Tirolo con l’accoglienza del Vescovo Mons. Giovanni Intini e dei Missionari, allietata dagli “Sbandieratori di Carovigno”, cui, alle ore 18.30, seguirà la Santa Messa di conferimento del Mandato.