Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luigi Caroli

“Le notizie che continuano a giungerci dall’ospedale ‘Camberlingo’ di Francavilla Fontana sono tutt’altro che rassicuranti sul fronte dell’assistenza sanitaria. Senza voler tornare sull’assenza ormai da oltre tre anni del punto nascita, da più parti emerge l’ipotesi di una chiusura, non sappiamo se solo momentanea dell’ambulatorio di pediatria.

Chiedo al nuovo direttore generale della Asl di Brindisi, Stefano Rossi, di voler chiarire come a oggi è organizzato il servizio. Ho ricevuto segnalazioni di famiglie preoccupate sul futuro della struttura. Ogni giorno siamo costretti a fronteggiare disservizi e mancanza di continuità nell’assistenza; le organizzazioni sindacali rappresentano quotidianamente le tante vertenze occupazionali in corso.

Da Brindisi a Ostuni, passando ora per Francavilla Fontana e a tutte le strutture periferiche: criticità e disagi diffusi che meritano risposte. Ad iniziare dai più fragili e dai bambini”./comunicato