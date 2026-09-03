Domenica 20 settembre 2026, alle ore 16:30, Villa Castelli ospiterà “Pedalare insieme, senza barriere”, una giornata dedicata alla mobilità inclusiva, allo sport e alla partecipazione, nell’ambito del progetto “Centro Campus CAM – Musica senza Barriere e Mobilità Inclusiva”.

L’iniziativa propone un percorso inclusivo aperto a tutti, pensato per trasformare il movimento e la scoperta del territorio in un’occasione di incontro, socializzazione e condivisione. Una passeggiata da vivere insieme, per promuovere il diritto di ciascuno a partecipare e vivere pienamente gli spazi della propria comunità.

Al centro della giornata c’è il valore di una mobilità accessibile e sostenibile, capace di tenere conto delle diverse esigenze delle persone e di contribuire all’abbattimento delle barriere, non soltanto fisiche ma anche culturali e sociali.

L’attività è organizzata dal Centro Accademico Musicale APS insieme a FIAB Trulli e Olivi Secolari, il cui contributo e l’esperienza dei suoi volontari sono stati preziosi nella programmazione del percorso e nella gestione coordinata dell’iniziativa.

Al progetto partecipano inoltre, in qualità di partner, la PROCIV e il Comune di Villa Castelli, nell’ambito di una rete territoriale che condivide l’obiettivo di promuovere inclusione, partecipazione e attenzione alle esigenze di tutti.

La partecipazione è completamente gratuita e aperta a tutti.

Appuntamento domenica 20 settembre 2026, alle ore 16:30, a Villa Castelli.

Per informazioni:

Centro Accademico Musicale APS

Via Bruno Buozzi, 10 – Villa Castelli

328 6628965 – 327 4991550

Progetto realizzato con il contributo del Garante regionale dei Diritti delle persone con disabilità – Puglia e del Consiglio Regionale della Puglia, nell’ambito dell’Avviso pubblico GADI 2026.

brin