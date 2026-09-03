Paura nella notte sulla SP 90, lungo la circonvallazione di Torre Canne, dove una Mini Cooper ha preso fuoco mentre era in marcia.

L’allarme è scattato quando la vettura ha iniziato a essere avvolta dalle fiamme. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni, che ha provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta. La conducente, infatti, è riuscita a uscire dall’abitacolo prima che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente, evitando conseguenze più gravi.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di circoscrivere e domare l’incendio, procedendo quindi alla completa messa in sicurezza della zona.