September 3, 2026
Set 3, 2026    Posted by    news

Paura nella notte sulla SP 90, lungo la circonvallazione di Torre Canne, dove una Mini Cooper ha preso fuoco mentre era in marcia.

L’allarme è scattato quando la vettura ha iniziato a essere avvolta dalle fiamme. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni, che ha provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta. La conducente, infatti, è riuscita a uscire dall’abitacolo prima che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente, evitando conseguenze più gravi.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di circoscrivere e domare l’incendio, procedendo quindi alla completa messa in sicurezza della zona.

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