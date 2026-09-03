Torna l’appuntamento più atteso dell’estate salentina firmato Cantine Due Palme: giovedì 3 settembre 2026, negli spazi suggestivi di Villa Neviera Wine Resort (Via Campi S.na 234, Cellino San Marco), va in scena “Benvenuta Vendemmia in notturna – di notte la Terra non scotta”, l’evento che apre ufficialmente la stagione della raccolta e che ogni anno richiama a Cellino appassionati, operatori del settore, stampa e amici della cantina.

La formula è quella che ha reso la manifestazione un rito riconoscibile del calendario enologico pugliese: la vendemmia notturna, pratica sempre più diffusa nel Sud Italia perché consente di raccogliere le uve nelle ore più fresche, preservandone integrità aromatica e freschezza.

Il programma della serata

• Ore 19.30 – Inizio della manifestazione e accoglienza degli ospiti

• Ore 20.00 – Taglio dell’uva nel vigneto di Villa Neviera

• Ore 21.00 – Wine pairing e apertura degli stand di street food

Ad accompagnare la serata la musica popolare di Enzo Petrachi con la Folk Band, con gli ospiti Giampaolo Catalano, Pasquale Zonno, Giancarlo Paglialunga e Antonino Amato.

Per l’intera serata: stand gastronomici, degustazioni dei vini della cantina e musica dal vivo dalle ore 20.00.

Per il Fondatore Angelo Maci: “La Vendemmia in notturna non è soltanto una festa: è il momento in cui la nostra terra ci ricorda chi siamo. Il settore vitivinicolo italiano e mondiale sta attraversando una fase complessa, fatta di consumi in calo, incertezze geopolitiche e un clima che ci impone di ripensare tempi e modi del lavoro in vigna. Proprio per questo credo che oggi, più che mai, sia necessario tornare all’essenziale: la qualità delle uve, il rispetto della terra, il legame con le persone che ogni giorno rendono possibile tutto questo. Vendemmiare di notte, quando la terra non scotta, è anche un gesto simbolico: significa avere il coraggio di adattarsi, senza mai perdere di vista la tradizione. Il Salento ha una storia enologica millenaria e ha tutti gli strumenti per guardare al futuro con fiducia.”

Così la Presidente Melissa Maci: “Aprire i cancelli di Villa Neviera per la Vendemmia in notturna significa condividere con la nostra comunità e con i nostri ospiti il momento più autentico dell’anno. È una serata che unisce il lavoro della cantina, la nostra ospitalità e la cultura popolare del territorio, e che ogni anno cresce grazie alla passione di chi la vive. Cantine Due Palme continua a investire su esperienze che raccontino il Salento in modo credibile e contemporaneo, mettendo al centro le persone, i produttori e il valore del nostro paesaggio. Il 3 settembre invitiamo tutti a vestire di bianco e a camminare con noi tra i filari: sarà una notte per brindare alla nuova annata e alla vitalità del vino pugliese.”

Informazioni utili

• Data: mercoledì 3 settembre 2026, dalle ore 19.30

• Luogo: Villa Neviera Wine Resort – Via Campi S.na 234, Cellino San Marco (BR)

• Ingresso: con ticket obbligatorio

• Info e prenotazioni: 379 238 0705

• Dresscode: white

Ufficio Stampa Cantine Due Palme