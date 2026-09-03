Nel pieno del dibattito regionale sull’ipotesi di posticipare l’inizio delle scuole pubbliche a causa delle alte temperature, l’International School of Brindisi (ISB) ha già accolto i suoi studenti. Le lezioni, dal Pre-K al Grade 12 (dai 3 ai 18 anni), hanno preso regolarmente il via lunedì 31 agosto.

«Il caldo di settembre in Puglia non è un imprevisto, ma un dato climatico che affrontiamo con la programmazione e con la giusta flessibilità», spiega Carmela D’Angelo, Co-Founder e COO di ISB. Il divario infrastrutturale sul territorio è noto: secondo i dati del MIM ripresi dallo SNALS Puglia, solo il 4,8 per cento degli edifici scolastici pugliesi dispone di impianti di climatizzazione, contro una media nazionale del 6 per cento. In ISB, grazie al lavoro svolto dal personale per tutta l’estate, aule, uffici e spazi comuni sono interamente climatizzati. «Leggiamo la situazione giorno per giorno: adattiamo orari e attività all’aperto, per garantire continuità didattica e il benessere di studenti e staff».

Questa apertura tempestiva riflette la natura stessa della scuola, costituita come impresa sociale senza scopo di lucro. Allungare la pausa estiva rischia di scaricare costi e disagi sulle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e sui nuclei monoparentali. Il calendario di ISB è costruito proprio per offrire un supporto concreto a chi non ha tre mesi da dedicare interamente alla cura dei figli.

In una regione dove l’offerta è stata storicamente pubblica – pilastro che resta fondamentale per il sistema educativo – una scuola straniera privata può sembrare a prima vista una scelta controcorrente. «In realtà, stiamo semplicemente garantendo un diritto: la libertà di scelta educativa delle famiglie», prosegue D’Angelo. «Aggiungiamo un’opzione che in altre città italiane esiste da decenni e che a sud di Napoli mancava. Offriamo un curriculum americano completo, con corsi Advanced Placement (AP) richiestissimi per il programma di High School, permettendo ai ragazzi di studiare in un contesto internazionale di alto livello senza la preoccupazione di doverli mandare a vivere oltreoceano a quindici anni».

Un percorso di innovazione che la stampa nazionale osserva con attenzione: Il Sole 24 Ore ha dedicato all’istituto un approfondimento intitolato «Modello Brindisi per l’istruzione straniera al Sud», mentre la TGR Puglia della Rai ha seguito in presenza il primo giorno di lezioni. A dimostrazione del profondo legame con il territorio, da quest’anno ISB apre i suoi club pomeridiani in inglese anche agli studenti delle altre scuole: un’ora al giorno di immersione linguistica che arricchisce l’offerta formativa per tutta la comunità (dettagli su www.isbrindisi.com dopo il 7 settembre).

Informazioni su International School of Brindisi

L’International School of Brindisi (ISB) è un’impresa sociale indipendente e senza scopo di lucro. È la prima scuola straniera del Mezzogiorno riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e l’unica scuola con accreditamento istituzionale Cognia a sud di Napoli. ISB offre un curriculum americano dal Pre-K al Grade 12 con i corsi accreditati NCAA.