Nel tardo pomeriggio di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana è intervenuta per un incidente stradale verificatosi lungo la strada provinciale 53, al chilometro 9, nel territorio della Città degli Imperiali.
Nel sinistro è rimasta coinvolta una sola autovettura. I soccorritori hanno prestato assistenza a una persona coinvolta nell’incidente, successivamente affidata alle cure dei sanitari.
L’intervento è poi proseguito con la messa in sicurezza dell’autovettura e dell’intera area interessata dal sinistro.
Set 3, 2026 Posted news
Francavilla Fontana, auto fuori strada sulla SP 53: una persona affidata alle cure dei sanitari
Nel tardo pomeriggio di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana è intervenuta per un incidente stradale verificatosi lungo la strada provinciale 53, al chilometro 9, nel territorio della Città degli Imperiali.