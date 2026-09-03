Nel tardo pomeriggio di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana è intervenuta per un incidente stradale verificatosi lungo la strada provinciale 53, al chilometro 9, nel territorio della Città degli Imperiali.

Nel sinistro è rimasta coinvolta una sola autovettura. I soccorritori hanno prestato assistenza a una persona coinvolta nell’incidente, successivamente affidata alle cure dei sanitari.

L’intervento è poi proseguito con la messa in sicurezza dell’autovettura e dell’intera area interessata dal sinistro.