La grande festa internazionale de La Ghironda approda a Ceglie Messapica, dove sabato 6 e domenica 7 settembre si svolgeranno le ultime due giornate della ventinovesima edizione della Rassegna di arte e cultura popolare dei cinque continenti.

Dopo le prime due serate in programma a Martina Franca, il 4 e 5 settembre, la manifestazione ideata da Giovanni Marangi, direttore esecutivo dell’evento, trasformerà il centro storico cegliese in un grande palcoscenico diffuso, animato da musica, circo, teatro e spettacoli provenienti da ogni parte del mondo.

Saranno otto le postazioni coinvolte a Ceglie Messapica: piazza Sant’Antonio, piazza Plebiscito, vico III Chirulli, la chiesa Matrice, largo Ognissanti, piazza Vecchia, largo Monterrone e l’atrio del Museo Maac. Tutti gli appuntamenti prenderanno il via alle 19.45.

Per due serate, dunque, il cuore della città si animerà di suoni e linguaggi artistici diversi, con artisti provenienti da Italia, Gambia, Argentina, Germania, Gran Bretagna, Senegal, Congo, Olanda, Stati Uniti, Brasile, Tunisia, Camerun, Venezuela, India e Cuba.

Il cartellone propone un viaggio attraverso generi e tradizioni differenti. Dalle percussioni e dai ritmi africani dei Kora Hero allo swing degli Ol’Boogies, passando per il teatro fisico, l’acrobazia e la manipolazione di oggetti dei Nones Circo, compagnia italo-argentina. Spazio anche al tango nuevo della fisarmonicista Rita Di Tizio e del pianista Alessio Buccella.

Dalla Germania arriverà l’electric soul dei Tanga Elektra, mentre i britannici Hodmadoddery porteranno in scena le sonorità del folk d’Oltremanica. Le Chitarre da ripostiglio proporranno invece un originale percorso musicale capace di attraversare repertori apparentemente lontanissimi, da Paolo Conte a Mozart, mentre l’argentino Mateo Saralegui accompagnerà il pubblico nelle atmosfere del Sud America.

Tra le proposte più internazionali della rassegna anche gli Yampapaya Tribe, formazione composta da musicisti provenienti da Stati Uniti, Brasile, Senegal, Congo e Italia. Spazio poi all’afrobeat di Le Shegall, progetto che riunisce artisti italiani, tunisini, camerunesi e venezuelani, e alle ritmiche degli olandesi King Ben & His Rhythm Sticks.

Il programma comprende inoltre il cantautorato del Fabio Balzano Quartet, il circo-teatro e la comicità dei clown argentini di Manteca al Dente, le sperimentazioni del Teatro Trabagai, il folk della Popular Band, il one-man-band Galiro Show e il concerto dei Delta Blues.

Particolarmente atteso l’incontro con la musica indiana e i suoi canti popolari, affidato a Kargupta Chandra insieme al percussionista indiano Rashmi Bhatt, artista di fama internazionale che nel corso della sua carriera ha suonato anche con Sting.

A completare il mosaico di suoni e culture saranno la formazione italo-cubana Roberto Matos e Son de Amigos, specializzata nelle sonorità e nei ritmi della salsa, e il Duo Cuerda y Aliento, con il suo omaggio al tango.

Per Ceglie Messapica, il 6 e 7 settembre, La Ghironda sarà dunque molto più di una serie di concerti: le strade, le piazze e gli angoli del centro storico diventeranno luoghi di incontro tra culture diverse, in una festa aperta a cittadini e visitatori.

L’ingresso a tutti gli spettacoli è libero. Per informazioni: 080.4301150.